ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Φονική φωτιά στο Ρέθυμνο: «Πολύ δύσκολο το επόμενο 48ωρο» προειδοποιεί ο Κώστας Λαγουβάρδος

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο 48ωρο οι άνεμοι θα φτάσουν έως και 100 χλμ/ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο.

Η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο επιβεβαιώνει με δραματικό τρόπο τις ιδιαίτερα δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξάνουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης των μετώπων.

Σε δηλώσεις του στο Cretalive, ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, προειδοποιεί ότι το επόμενο 48ωρο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Οι άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι σε πολλές περιοχές του νησιού.

Όπως επισημαίνει, σε ορισμένες περιοχές οι ριπές των ανέμων θα φτάσουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα (10 μποφόρ). Αυτό δημιουργεί εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες σε περίπτωση εκδήλωσης ή εξέλιξης φωτιάς.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος τονίζει: «Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο επόμενο 48ωρο και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή». Υπογραμμίζει ότι τόσο η Πέμπτη όσο και η Παρασκευή 30 και 31/7 θα χαρακτηρίζονται από πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από το Σάββατο 1 Αυγούστου, όταν οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά. Μέχρι τότε, οι καιρικές συνθήκες θα συνεχίσουν να ευνοούν την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ετοιμότητα των Αρχών και τη μέγιστη προσοχή των πολιτών.

Όπως καταλήγει ο Κώστας Λαγουβάρδος, «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αύριο και μεθαύριο. Από το Σάββατο θα δούμε σταδιακή υποχώρηση των ανέμων».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Θέμα στο Reuters ο θάνατος των δύο...

0
Άρθρο για τους δύο Έλληνες πυροσβέστες που έπεσαν στο...

Ρέθυμνο: «Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη – Δεν...

0
Οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή δεν επιτρέπουν στα εναέρια...

Θέμα στο Reuters ο θάνατος των δύο...

0
Άρθρο για τους δύο Έλληνες πυροσβέστες που έπεσαν στο...

Ρέθυμνο: «Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη – Δεν...

0
Οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή δεν επιτρέπουν στα εναέρια...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο: «Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη – Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα», λέει ο δήμαρχος της περιοχής
Επόμενο άρθρο
Θέμα στο Reuters ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Θέμα στο Reuters ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

ΠΚ team ΠΚ team -
Άρθρο για τους δύο Έλληνες πυροσβέστες που έπεσαν στο...

Ρέθυμνο: «Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη – Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα», λέει ο δήμαρχος της περιοχής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή δεν επιτρέπουν στα εναέρια...

Ηράκλειο:Αναβολή συναυλίας «Μίμης Πλέσσας… αλλιώς»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για τεχνικούς λόγους, η προγραμματισμένη συναυλία «Μίμης Πλέσσας… αλλιώς»...

Χανιά: Κλειστό αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι...