Φονική φωτιά στο Ρέθυμνο: «Πολύ δύσκολο το επόμενο 48ωρο» προειδοποιεί ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο 48ωρο οι άνεμοι θα φτάσουν έως και 100 χλμ/ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο.

Η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο επιβεβαιώνει με δραματικό τρόπο τις ιδιαίτερα δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξάνουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης των μετώπων.

Σε δηλώσεις του στο Cretalive, ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, προειδοποιεί ότι το επόμενο 48ωρο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Οι άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι σε πολλές περιοχές του νησιού.

Όπως επισημαίνει, σε ορισμένες περιοχές οι ριπές των ανέμων θα φτάσουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα (10 μποφόρ). Αυτό δημιουργεί εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες σε περίπτωση εκδήλωσης ή εξέλιξης φωτιάς.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος τονίζει: «Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο επόμενο 48ωρο και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή». Υπογραμμίζει ότι τόσο η Πέμπτη όσο και η Παρασκευή 30 και 31/7 θα χαρακτηρίζονται από πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από το Σάββατο 1 Αυγούστου, όταν οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά. Μέχρι τότε, οι καιρικές συνθήκες θα συνεχίσουν να ευνοούν την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ετοιμότητα των Αρχών και τη μέγιστη προσοχή των πολιτών.

Όπως καταλήγει ο Κώστας Λαγουβάρδος, «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αύριο και μεθαύριο. Από το Σάββατο θα δούμε σταδιακή υποχώρηση των ανέμων».