ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο νότο – Εκκενώνονται η Αγία Γαλήνη και η Ορνέ

Από: ΠΚ team

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Ανεξέλεγκτη παραμένει η κατάσταση του πύρινου μετώπου στον νότο του Ρεθύμνου.

Το πύρινο μέτωπο “κινείται” προς Αγία Γαλήνη και Ορνέ, περιοχές για τις οποίες δόθηκε ήδη εντολή να εκκενωθούν με μήνυμα 112 που προτρέπει κατεύθυνση των κατοίκων προς Τυμπάκι.

Την ίδια ώρα γίνεται λόγος για ετοιμότητα και στην περιοχή του Αμαρίου καθώς φόβοι για αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου θα φέρει αντιμέτωπη την περιοχή του Αποδούλου με την πύρινη λαίλαπα.

Προς το παρόν πάντως η πυρκαγιά συνεχίζει να κινείται προς τις νότιες περιοχές του Αγίου Βασιλείου και η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται.

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από το χωριό Αποδούλου Αμαρίου.

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