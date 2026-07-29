Ηράκλειο:Αναβολή συναυλίας «Μίμης Πλέσσας… αλλιώς»

Για τεχνικούς λόγους, η προγραμματισμένη συναυλία «Μίμης Πλέσσας… αλλιώς» με την Ορχήστρα Vamos, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, αναβάλλεται.

Η εταιρεία παραγωγής ενημερώνει το κοινό ότι τα εισιτήρια που αγοράστηκαν ηλεκτρονικά μέσω της TicketServices θα επιστραφούν αυτόματα.

Όσοι προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», μπορούν να παραλάβουν την επιστροφή των χρημάτων τους από το ταμείο του θεάτρου, από το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου 2026.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.