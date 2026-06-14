Λ. Αυγενάκης: «Η μνήμη των 62 Μαρτύρων είναι χρέος απέναντι στην ιστορία και το μέλλον του τόπου μας»

«Υπάρχουν τόποι που δεν είναι απλώς κομμάτια της ιστορίας μας. Είναι τόποι μνήμης, θυσίας και ευθύνης.

Στο εκκλησάκι των Αγίων Πάντων στο Γάζι τιμήσαμε τη μνήμη των 62 Μαρτύρων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Ανδρών που στάθηκαν όρθιοι απέναντι στη βαρβαρότητα, υπερασπιζόμενοι με αυταπάρνηση την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τις αξίες του τόπου μας.

Η Κρήτη υπήρξε σύμβολο αντίστασης και περηφάνειας σε ολόκληρη τη διάρκεια της Κατοχής. Οι άνθρωποί της απέδειξαν ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, η δύναμη της ψυχής και η αγάπη για την πατρίδα μπορούν να σταθούν ισχυρότερες από κάθε μορφή καταπίεσης.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, στους Δημάρχους Αλέξη Καλοκαιρινό και Μενέλαο Μποκέα, καθώς και σε όλους όσοι συμβάλλουν με συνέπεια και σεβασμό στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Η απόδοση τιμής στους ήρωες και τους μάρτυρές μας δεν αποτελεί μόνο πράξη μνήμης, αλλά και χρέος απέναντι στην ιστορία και το μέλλον του τόπου μας.

Αιωνία η μνήμη των 62 Μαρτύρων. »