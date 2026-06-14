ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Οι Δήμοι Μαλεβιζίου και Ηρακλείου τίμησαν τη μνήμη των 62 Μαρτύρων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Τη μνήμη των 62 Εθνομαρτύρων, οι οποίοι εκτελέστηκαν τον Ιούνιο του 1942 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ως αντίποινα για το μεγάλο Σαμποτάζ στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, τίμησαν οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον τόπο της εκτέλεσής τους, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στην Αμμουδάρα Γαζίου.

Στην τελετή παρέστησαν οι Δήμαρχοι Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, βουλευτές, εκπρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών και αυτοδιοικητικών αρχών, εκπρόσωποι φορέων, καθώς και μέλη των οικογενειών των εκτελεσθέντων.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο εκπρόσωπος των αποστράτων των Γαλλικών Ειδικών Δυνάμεων, Άλφρεντ Μανς, αποτίοντας φόρο τιμής στους εκτελεσθέντες.
Στη θυσία των 62 Εθνομαρτύρων και στα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην εκτέλεσή τους αναφέρθηκε στην ομιλία του ο φιλόλογος – ιστορικός Γιώργος Τσερεβελάκης, παρουσιάζοντας το ιστορικό πλαίσιο και τη σημασία της θυσίας τους για την Εθνική Αντίσταση και τη συλλογική μνήμη.

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Team Πολ. Κρήτης
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