ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ανείπωτος πόνος στα Πεζά για τον αγαπητό Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σκοτώθηκε στα 50 του χρόνια…
Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς ο αγαπητός Γιάννης, “έφυγε” τόσο άδικα και ξαφνικά από τη ζωή, μόλις στα 50 του χρόνια, σε ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της Κρήτης…

Ο άτυχος άνδρας εκινείτο επί της Ηρακλείου – Βιάννου, με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Αρχάνες, όταν διερχόμενος οδηγός αυτοκινήτου έκανε αναστροφή, κλείνοντας επί της ουσίας τον δρόμο του δικυκλιστή με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα..

Όπως έγραψε το Cretalive, aπό το σημείο του δυστυχήματος έτυχε να περνάνε κάποιοι φίλοι και γνωστοί του θύματος, και το σοκ ήταν ακόμη μεγαλύτερο για τους ίδιους! Mε κλάματα επικοινώνησαν με οικείους τους για να ενημερώσουν σχετικά με το τραγικό συμβάν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.https://www.cretalive.gr/

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