Ηράκλειο:Είχαν στην κατοχή τους όπλα ναρκωτικά και μεγάλο χρηματικό ποσό

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν -8- δενδρύλλια κάνναβης, -4- όπλα ,-256- φυσίγγια και χρηματικό ποσό 8.700 ευρώ

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής

Συνελήφθησαν χθες (13.06.2026) δύο ημεδαποί (32χρονος και 56χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής, στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (13.06.2026) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου .

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας και του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες και ποιμνιοστάσιο ημεδαπών.

Κατά τη διάρκεια ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -4- όπλα

• -256- φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

• Μικροποσότητα κάνναβης

• Χρηματικό ποσό 8.725 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -2- κινητά τηλέφωνα

• Εξαρτήματα όπλων ,μαχαίρια και ξίφος .

Επίσης στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του ποιμνιοστασίου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν -8- δενδρύλλια κάνναβης.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο του ποιμνίου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων).

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.