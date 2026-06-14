Δήμος Ηρακλείου:Με ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Η συνάντηση με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας λίγο πριν από την έναρξη της εφαρμογής του νέου συστήματος για τον καθαρισμό του Δήμου μας, η πρόοδος των έργων για τη βελτίωση της καθημερινότητας και οι τιμολογιακές προσαρμογές της ΔΕΥΑΗ ήταν μεταξύ των θεμάτων που βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της εβδομάδας.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την εφαρμογή του μεικτού συστήματος καθαριότητας, συναντηθήκαμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Τσαγκαράκη με εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας στο Αμαξοστάσιο του Δήμου μας.

Συζητήσαμε για την επόμενη μέρα, μιλήσαμε για τον κυρίαρχο ρόλο της Υπηρεσίας στο νέο σύστημα, για τις βελτιωμένες συνθήκες εργασίες και τον πιο επιτελικό ρόλο που αναλαμβάνουν εργαζόμενοί μας, για την καλή αφετηρία από την οποία ξεκινάμε για να κερδίσουμε το στοίχημα της καθαρής πόλης όλοι μαζί.

Τους ευχαριστώ και από εδώ για όλα όσα έκαναν και σε βάθος χρόνου και την τελευταία περίοδο. Περάσαμε από δύσκολες καταστάσεις, αλλά σταθήκαμε όρθιοι και αυτό έγινε χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους.

Την Υπηρεσία την στηρίζουμε, θα συνεχίσουμε να την ενισχύσουμε και αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία μας, θα πετύχουμε το αποτέλεσμα που αξίζει στην πόλη μας και δικαιούνται οι δημότες μας

Θα είμαστε κοντά, θα είμαστε δίπλα, μαζί, σε όλη αυτή τη διαδρομή.

🔘 Συνεχίζονται τα έργα για την βελτίωση της καθημερινότητας

Σειρά έργων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής βρίσκονται σε εξέλιξη. Ειδικότερα:

• Ολοκληρώθηκαν οι ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Αγίου Μηνά, Κυρίλλου Λουκάρεως, Πλατεία Κορνάρου, Αβέρωφ, τη λεωφόρο Δημοκρατίας (από την Ανθεμίου μέχρι την Πεδιάδος) και την οδό Κλεάνθη, όπως επίσης και η ανακατασκευή του πλακόστρωτου τμήματος της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου.

• Ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Πινδάρου, Μουσών και Σόλωνος.

• Συνεχίστηκαν οι εργασίες πρασίνου στη Νέα Αλικαρνασσό, την Πλαστήρα, τη Εθνικής Αντιστάσεως, την Κνωσσού, τα Ενετικά Τείχη, την Πλατεία Κύπρου, τη Σίλαμο, τις Βασιλειές, κ.α. Εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, με τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου και περιλαμβάνουν επίσης: Νέες φυτεύσεις 600 δένδρων, 7.000 θάμνων, 4.000 φυτών, τακτικό έλεγχο δέντρων για την παρουσία ασθενειών ή άλλων προβλημάτων, αρδευτικά δίκτυα, αποκατάσταση σημείων όπου γίνονται επαναφυτεύσεις, κ.α..

• Συνεχίστηκαν στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων οι εργασίες συντήρησης του οδοφωτισμού, με την επιμέλεια της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώ ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στις Λ. Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Κνωσού, Ανδρέα Παπανδρέου και Ιωνίας και στις οδούς Χρυσοστόμου και Παύλου Μελά. Οι εργασίες συνεχίζονται και σε άλλους οδικούς άξονες και γειτονιές.

• Στην κάθοδο της λεωφόρο Δημοκρατίας και στις οδούς Ιτάνου και Μηνά Γεωργιάδη, συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ, με στόχο τον δραστικό περιορισμό των διαρροών του πολύτιμου αγαθού του νερού.

• Στο τελικό στάδιο έχουν μπει οι εργασίες κατασκευής της νέας παιδικής χαράς στην Πλ. Νικαίας.

🔘 Θωράκιση της ΔΕΥΑΗ για την επόμενη πενταετία

Η ΔΕΥΑΗ είχε διατηρήσει σταθερά τα τιμολόγιά της από το 2021, παρά το ότι όλες οι ΔΕΥΑ της χώρας, έχουν ήδη προχωρήσει σε αναπροσαρμογές, όπως άλλωστε απαιτεί η κείμενη νομοθεσία. Όμως, οι σημαντικές αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και διαχείρισης, καθώς και στο κόστος αγοράς του νερού από το Φράγμα Αποσελέμη (από 0,19 ευρώ σε 0,33 ευρώ ανά κυβικό μέτρο) κατέστησαν επιβεβλημένο έναν εξορθολογισμό.

Άλλωστε μόνο με τον απαιτούμενο από το Νόμο ισοσκελισμό εσόδων – εξόδων θα μπορεί η ΔΕΥΑΗ να έχει πρόσβαση σε επερχόμενες χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων και με τον τρόπο αυτό να διατηρήσει τη δυναμική της, με πρωτοποριακές επενδύσεις, έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, εξασφαλίζουν την προστασία των πολύτιμων υδάτινων πόρων και πραγματοποιούν το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνο Πλεύρη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, τους Δημάρχους, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδας, Γόρτυνας, Φαιστού, και Βιάννου, και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η παρέμβαση που πραγματοποιήσαμε μαζί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη,

οδήγησε στην αναθεώρηση του αρχικού κυβερνητικού σχεδιασμού και αντί για μια δομή μόνιμης κράτησης προκρίθηκε η λύση δυο χώρων ολιγοήμερης κράτησης, μία στη Δυτική και μία στην ανατολική Κρήτη.

Από την πλευρά μου επεσήμανα ξανά ότι η κατάσταση στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου κρατούνται τον τελευταίο χρόνο πρόσφυγες και μετανάστες είναι ανθρωπιστικά απαράδεκτη, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Λιμενικού και του Ερυθρού Σταυρού και τη συνδρομή της Περιφέρειας και του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, ότι οι αναμενόμενες αυξημένες ροές του επόμενου διαστήματος,

μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις που δεν θα είναι διαχείρισιμες για την πόλη του Ηρακλείου, τη βασική πύλη εισόδου όλης της Κρήτης. Γι’ αυτό ζήτησα να χαμηλώσουν οι τόνοι, να εστιάσουμε στη μεγάλη εικόνα και να τεθούν όλες οι παράμετροι στη συζήτηση ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση.

• Τις εκδηλώσεις της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, που πραγματοποιήθηκαν με τον συντονισμό της αντιδημάρχου Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη: (1) Το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, που διοργανώθηκε με την ομάδα «Φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εντόμων – Μέλισσες»

και τους εκπαιδευτές, τον Φυσίαστρο Λάζαρο Βακιρτζιάν, τη Βαγγελιώ Γεναράκη, τον Νίκο Γονιδάκη, την Ελένη Σακαράκη, τη Χριστίνα Μεταξάκη και τη μικρή Αλκυόνη, σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας, (2) τη δράση «Χαρτοδιαδρομές… στο Δήμο μας», που συνδιοργανώθηκε με την Εθελοντική Ομάδα «Φιλόπολις» και την εθελόντρια ξεναγό Αθηνά Ν. Κυριακάκη-Σφακάκη, (3) την εκδήλωση «Οι Φίλοι και οι Εχθροί της Υγείας Μιλούν», στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Δήμου… Μάθηση», με την σύμβουλο υγείας Δρ. Δήμητρα Τυλλιανάκη.

• Τη συνάντηση για την ασφαλή διεξαγωγή του «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026, που πραγματοποιήθηκε από την Αντιδήμαρχο Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, εθελοντικών οργανώσεων και υπηρεσιακών στελεχών.

• Τις δράσεις των ΚΗΦΗ και ΚΕΚΗΦ-ΑΠΗ του Δήμου μας.

• Τη δράση προσομοιωτής πτήσης με αεροσκάφος F35, που πραγματοποιήθηκε στην πλ. Ελευθερίας, με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Παιδείας και του Αντιδημάρχου Αντώνη Περισυνάκη με την εταιρία Daedalus AeroTech.

• Το Τουρνουά Μπάσκετ Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου «Νίκος Τούλης», ένα από τα μεγαλύτερα εργασιακά Τουρνουά, που συνεχίζεται με τη συμμετοχή 41 ομάδων και 630 αθλητών στα Κλειστά Γυμναστήρια Νέας Αλικαρνασσού και «Μελίνα Μερκούρη».

• Τη γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς που διοργάνωσαν το 6ο και 44ο Δημοτικά Σχολεία, σε συνεργασία με τις Αντιδημαρχίες Παιδείας και Εθελοντισμού.

• Την άσκηση επί χάρτου «Πύρινη Απειλή 2026» για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, που πραγματοποιήθηκε από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας, με την επιμέλεια του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

• Τα έργα αναβάθμισης του υπόγειου χώρου στάθμευσης της ΔΕΠΑΝΑΛ στην παραλιακή (χώρος παλιάς λαχαναγοράς).

👉 Ακόμα, την ερχόμενη εβδομάδα:

• Τίθεται σε εφαρμογή το μεικτό σύστημα για την καθαριότητα του Δήμου μας.

• Με την Ρένα Μόρφη, τη Δευτέρα 15/6, στην πλατεία Ελευθερίας στις 21:00, ξεκινά το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν 2026». Η πόλη και τα χωριά μας μετατρέπονται σε μια μεγάλη σκήνη με 125 εκδηλώσεις, δέκα εκθέσεις και παράλληλες δράσεις και περισσότερους από 1.000 καλλιτέχνες.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.