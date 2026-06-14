Τραγωδία στις Αρχάνες: Θρήνος για τον Γιάννη που “έσβησε” στην άσφαλτο

Θλίψη κι οργή για τον βίαιο θάνατό του

Ανείπωτος ο πόνος για τον 50χρονο Γιάννη Σ., το νέο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη. Ο άτυχος άνδρας κινούταν επί της Ηρακλείου – Βιάννου, με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Αρχάνες, όταν διερχόμενος οδηγός αυτοκινήτου έκανε αναστροφή κλείνοντας επί της ουσίας τον δρόμο του δικυκλιστή.

Από το σημείο του δυστυχήματος έτυχε να περνάνε κάποιοι φίλοι και γνωστοί του θύματος, οπότε και το σοκ ήταν ακόμη μεγαλύτερο για τους ίδιους, και μάλιστα με κλάματα επικοινώνησαν με οικείους τους για να ενημερώσουν για το τραγικό συμβάν.

Ο Γιάννης, όπως περιγράφουν, ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και πολλοί ήταν εκείνοι που διαδικτυακά θέλησαν να εκφράσουν τη λύπη αλλά και την οργή τους για τον βίαιο κι άδικο τρόπο με τον οποίο “έφυγε” ο 50χρονος από τη ζωή.https://www.cretalive.gr/