ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

(ΒΙΝΤΕΟ) Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Νεκρός περιπατητής μετά από πτώση από μεγάλο ύψος

Από: ΠΚ team

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Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του από άνδρες της ΕΜΑΚ.

Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός νεαρού άνδρα στην περιοχή Φαλάσαρνα των Χανίων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 35 περίπου ετών περιπατητής, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατη περιοχή κοντά στον αρχαιολογικό χώρο.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του από άνδρες της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της Ε.ΜΟ.Δ.Ε..

Οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκονταν ο άνδρας για να διαπιστώσουν δυστυχώς ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Κατάφεραν να τον ανασύρουν από το δύσβατο σημείο και να τον παραδώσουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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