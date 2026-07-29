Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στο Λόφο του Επισκοπείου Ρεθύμνου

26 και 27 Ιουλίου 2026

Πανηγυρικά εορτάσθηκε η ετήσια μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, κατά το διήμερο 26 και 27 Ιουλίου 2026, στον ομώνυμο Ιερό Ναό, στο Λόφο του Επισκοπείου, στο Ρέθυμνο.

Το εσπέρας της παραμονής της εορτής, Κυριακής, 26ης Ιουλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό, κατά τον οποίο τον Θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Καλυβιανάκης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Δευτέρας, 27ης Ιουλίου 2026, ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Καραγιαννάκης, Προϊστάμενος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Ρεθύμνης.

Στην Ιερά Πανήγυρι μετείχαν κληρικοί της Εκκλησίας των Ρεθυμνίων, ο Βουλευτής Ρεθύμνης κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Συνταγματάρχης κ. Γεώργιος Τσιαντούλας, Υποδιοικητής της 5ης Α/Μ Ταξιαρχίας «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ», ο Αντισυνταγματάρχης κ. Εμμανουήλ Μουρτζάκης, Ανώτατος Διοικητής Φρουράς Ρεθύμνης και Διοικητής του 548 Α/Μ Τάγματος Πεζικού, ο Αντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Σφηναρόλης, Διοικητής του 547 Α/Μ Τάγματος Πεζικού Ρεθύμνου, ο κ. Γεώργιος Μπαλάσης, Υποδιευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. Ρεθύμνης, ο Εντιμολ. κ. Μιχαήλ Τρούλης, Άρχων Ιερομνήμων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και πλήθος κόσμου.

Στη Θεία Λειτουργία μετείχαν επίσης οι ωφελούμενοι και εργαζόμενοι του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», ο οποίος φιλοξενείται στους χώρους του Κέντρου Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «ΘΕΟΜΗΤΩΡ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Τους εκκλησιαστικούς ύμνους του διημέρου απέδωσε η Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου υπό τη διεύθυνση του Εντιμολ. κ. Ευαγγέλου Καπαϊδονάκη, Άρχοντος Μαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και Διευθυντού της Σχολής.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους για τη συμμετοχή τους στην Ιερά Πανήγυρι, μνημονεύοντας ιδιαιτέρως την πολύτιμη και υποδειγματική διακονία του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Δερμιτζάκη, ο οποίος με αγάπη και αφοσίωση διακονεί τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος, και ευχήθηκε προς όλους πλούσια τη χάρη και το έλεος του Πανοικτίρμονος Θεού.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου