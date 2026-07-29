ΚΡΗΤΗ

25η Ετήσια Έκθεση – Γιορτή Κρητικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας & Χειροτεχνίας 7, 8 & 9 Αυγούστου 2026 – ΔΕΚΚ, Γούβες Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης διοργανώνει στις 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 την 25η Ετήσια Έκθεση – Γιορτή Κρητικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες Ηρακλείου.

Η έκθεση, που αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό για την Κρήτη, αναδεικνύει τη δυναμική της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την ποιότητα των κρητικών προϊόντων και τον πλούτο της τοπικής παραγωγής, φιλοξενώντας δεκάδες δημιουργούς, παραγωγούς και επαγγελματίες από όλο το νησί.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης γιορτής, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:

• Κρητικά προϊόντα υψηλής ποιότητας
• Οικοτεχνικές δημιουργίες
• Χειροτεχνήματα εμπνευσμένα από την παράδοση και τον σύγχρονο σχεδιασμό
• Καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις γυναικών της Κρήτης

Η έκθεση αποτελεί σημείο συνάντησης για παραγωγούς, επαγγελματίες, επισκέπτες και φορείς, προωθώντας τη συνεργασία, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή της κρητικής δημιουργίας και επιχειρηματικότητας!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την νέα ιστοσελίδα του συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, womencrete.org

Γραφείο τύπου: Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης

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