Η εορτή του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιατρού στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

10 και 11 Ιουνίου 2026

Πανηγυρικά εορτάσθηκε η ιερή μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του Ιατρού και Ομολογητού, στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Το απόγευμα της παραμονής της εορτής, Τετάρτης, 10ης Ιουνίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Άνω Καλλιθέας πόλεως Ρεθύμνης, όπου η μνήμη του Αγίου τιμάται ιδιαιτέρως και όπου θα ανεγερθεί περικαλλής Ναός επ’ ονόματι του Αγίου.

Κατά τον Εσπερινό τον Θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ο οποίος προσήλθε προσκεκλημένος προς τούτο με την κανονική άδεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών. Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, με λόγο γλαφυρό και ζωηρό, αναφέρθηκε στη ζωή, τα παθήματα και τη διαρκή μαρτυρία του Αγίου Λουκά του Ιατρού.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στη Φορτέτσα Ρεθύμνου και παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση των Κ.ΑΠ.Η. του Δήμου Ρεθύμνης με τίτλο «Λυσιστράτη», ενώ στη συνέχεια παρέστη συμπροσευχόμενος στη νυκτερινή Θεία Λειτουργία, στην Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης, όπου τέλεσε Επιμνημόσυνη Δέηση για τα συναπαντήματα της εις Κύριον εκδημίας των μακαριστών Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη και Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτου.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Πέμπτης, 11ης Ιουνίου 2026, χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ιατρού, στην οικία των ιατρών Εμμανουήλ και Άννας Ραπτάκη, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από ολόκληρη την Κρήτη, ενώ παρακάθησε και στη φιλοξενία, την οποία πλουσιόδωρα παρέθεσε σε όλους τους προσκυνητές η οικογένεια Ραπτάκη.

Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας, την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ομίλησε με γλαφυρό, θεολογικό λόγο, αναπτύσσοντας το θέμα: «Να είμαι θρήσκος ή παιδί του Θεού;», με τη συμμετοχή πλήθους χριστιανών.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος, σε όλες τις παραπάνω περιστάσεις, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως και με βαθύτατο σεβασμό στα Ονομαστήρια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 35 έτη Πατριαρχίας στον Πρώτο Θρόνο της Οικουμένης και εόρτασε τα Ονομαστήριά του στη γενέτειρά του Ίμβρο, δεόμενος υπέρ της υγείας και της ενισχύσεως Αυτού επ’ αγαθώ της Εκκλησίας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου