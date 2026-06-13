Ο Ιερεύς του Λιμενικού Σώματος στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο

12 Ιουνίου 2026

Το μεσημέρι της Παρασκευής, 12ης Ιουνίου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «Θεομήτωρ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος δέχθηκε την εθιμοτυπική επίσκεψη για την υποβολή σεβασμάτων του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Βαλσαμίδη, Πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος, συνοδευομένου από το Λιμενάρχη Ρεθύμνου, Πλωτάρχη κ. Κυριάκο Παττακό.

Ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τον Ιερέα του Λιμενικού Σώματος, εκφράζοντας τη χαρά του για την έστω σύντομη παρουσία του στην πόλη μας, έλαβε με χαρά τα δώρα του και αντιδώρισε ευλογίες της Τοπικής Εκκλησίας.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου του Ιερέως στο Στρατό και στα Σώματα Ασφαλείας και ευχήθηκε στον π. Δημήτριο καλή και ευλογημένη διακονία.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος είχε τη χαρά να γευματίσει με τον π. Δημήτριο Βαλσαμίδη, τον Λιμενάρχη και τον Υπολιμενάρχη Ρεθύμνου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου