Γενική Ιερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

12 Ιουνίου 2026

Το πρωί της Παρασκευής, 12ης Ιουνίου 2026, στην κεντρική αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «Θεομήτωρ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, πραγματοποιήθηκε Γενική Ιερατική Σύναξη των κληρικών της.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος καλωσόρισε τους κληρικούς, τους ενημέρωσε για τρέχοντα εκκλησιαστικά και υπηρεσιακά θέματα και παρουσίασε τον εκλεκτό ομιλητή της Συνάξεως, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλο, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Ο Πανοσιολογιώτατος έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε γλαφυρά και θεολογικά το θέμα: «Οἱ διαπροσωπικές σχέσεις τῶν κληρικῶν», προκάλεσε δε ζωηρό ενδιαφέρον και συζήτηση μετά το πέρας της ομιλίας του.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά τον Πανοσιολ. π. Εφραίμ, διότι, όπως σημείωσε, κατέθεσε από την εκκλησιαστική του εμπειρία και το φρόνημά του βιώματα σπουδαία, τα οποία αποτελούν παράδειγμα και ενίσχυση για όλους τους κληρικούς, και του ευχήθηκε πλούσια την ευλογία και τη χάρη του Θεού, με την ευχή του Ποιμενάρχου του, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, προς τον οποίο επίσης ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, στην οποία υπεβλήθη.

Κατά τη Γενική Ιερατική Σύναξη διανεμήθηκαν στους κληρικούς «ευλογίες», ενώ ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερατικού Συνδέσμου της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους καλό και ευλογημένο θέρος και πλούσια την ενίσχυση του Θεού στα εφημεριακά τους καθήκοντα.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου