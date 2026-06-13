Μικροί και μεγάλοι θέλουν να «πετάξουν» με F35 – Στην Πλ. Ελευθερίας ο προσομοιωτής πτήσης με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου

Τον υπερσύγχρονο προσομοιωτή πτήσης του μαχητικού αεροσκάφους F-35, ο οποίος έχει εγκατασταθεί το Σάββατο 13/6, από τις 9:00 έως τις 20:00, στο κιόσκι της Πλατείας Ελευθερίας, , επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στους προσομοιωτές πτήσης F16 και F35 της Πολεμικής Αεροπορίας τον περασμένο Μάιο στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ανταποκρινόμενη στο μεγάλο ενδιαφέρον των δημοτών, η Αντιδημαρχία Παιδείας και σε συνεργασία με την εταιρεία Daedalus AeroTech, δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ζήσουν δωρεάν αυτή την ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά της πόλης.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας απευθύνει πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές από τα σχολεία του Ηρακλείου καθώς και πολίτες να συμμετέχουν στη δράση και να βιώσουν σε ένα περιβάλλον που προσομοιώνει σε ένα βαθμό τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ιπτάμενοί μας, σημειώνοντας: «Μετά από αίτημα πολλών συνδημοτών μας, οι οποίοι είχαν επισκεφτεί το Παγκρήτιο Στάδιο για να δουν και να δοκιμάσουν από κοντά τους προσομοιωτές πτήσης των F-16 και F-35 αποφασίσαμε, σε συνεργασία με την εταιρεία Daedalus,

η οποία είναι η Κρητική εταιρεία, η εταιρεία που στεγάζεται στο Ηράκλειο και κατασκευάζει τους προσομοιωτές πτήσης για την Πολεμική Αεροπορία, να τοποθετήσουμε έναν προσομοιωτή F-35 στο κιόσκι της Πλατείας Ελευθερίας, ώστε ελεύθερα, όποιος δημότης επιθυμεί, να μπορεί να κάνει μια εικονική πτήση πάνω από την Κρήτη, πάνω από το Ηράκλειο, πάνω από περιοχές ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τον τόπο μας. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο.

Μικροί και μεγάλοι θέλουν να δοκιμάσουν αυτή την εμπειρία. Προσκαλούμε το κοινό και σε μετέπειτα δράσεις που θα γίνουν μετά από λίγο καιρό. Ιδιαίτερα να έρθουν τα παιδιά που ενδιαφέρονται να μπουν με Πανελλαδικές εξετάσεις στη Σχολή Ικάρων, ώστε να δουν πώς είναι να πετάς με ένα σύγχρονο πολεμικό αεροπλάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την εκδήλωση και ιδιαίτερα τον υπεύθυνο της εταιρίας Κων/νο Κεφαλά και τον Αντισμήναρχο ε.α Γιώργο Κωστάκη».