“Γεμάτη” η Κρήτη, άδεια τα ταμεία της – Στο -50% η κίνηση στην εστίαση, στο -20% τα καταστήματα

Έντονη ανησυχία στον εμπορικό κόσμο της Κρήτης – Η “μετριότητα” στην τουριστική κίνηση γίνεται πρόβλημα ζωτικής σημασίας για σημεία της Κρήτης που βασίζονται μόνο στον τουρισμό.

Μία “αυτοψία” στην εμπορική κίνηση κάνει η “Νέα Κρήτη” μέσα από τις μαρτυρίες των φορέων του εμπορίου και τα στοιχεία που παραθέτουν οι ίδιοι. Μπορεί να καταφτάνουν “φουρνιές” τουριστών στα αεροδρόμια και τα λιμάνια και η Κρήτη να φαίνεται πως δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση που προβλεπόταν γι’ αυτό το καλοκαίρι, όμως οι καταστηματάρχες της νιώθουν ήδη την επιρροή της.

Χωρίς να χάνουν την ελπίδα τους για το καλύτερο, αυτός ο Ιούνιος χαρακτηρίστηκε από τους φορείς «χειρότερος από τον προηγούμενο», χωρίς την αναμενόμενη άνοδο στις εισπράξεις.

Ένα “ζόρικο” καλοκαίρι περιγράφουν στην εφημερίδα οι φορείς της Κρήτης. Από την πόλη του Ηρακλείου, στην “τουριστική καρδιά” της Χερσονήσου και το κέντρο των Χανίων, οι μεγάλοι “παίκτες” του νησιού φαίνεται να προσεγγίζουν τη high season με αμφιβολίες. Τόσο το εμπόριο και ακόμη περισσότερο η εστίαση κάνουν λόγο για ένα οξύμωρο φαινόμενο που παρατηρείται.

Μολονότι οι κεντρικοί δρόμοι των πόλεων είναι γεμάτοι από τουρίστες αλλά και από την κίνηση της εγχώριας αγοράς, το πρόβλημα είναι ότι ντόπιοι και επισκέπτες δεν ξοδεύουν. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως πολλοί καταστηματάρχες περιμένουν το καλύτερο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες του κλάδου σε όλη την Ελλάδα.

Σε καλύτερη κατάσταση από την υπόλοιπη χώρα

Η Κρήτη φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση απ’ ό,τι η υπόλοιπη χώρα, με διαφορά, σύμφωνα με τους φορείς. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Μενέλαος Σκουλούδης επεσήμανε πως ο προϋπολογισμός των τουριστών είναι στα ίδια επίπεδα με των ανθρώπων της καθημερινότητας.

«Δεν έρχονται εδώ για να ξοδέψουν. Σε εμάς μοιάζουν πλέον σαν Έλληνες, καθώς έχει μειωθεί αισθητά το πόσο ξοδεύουν στις αγορές τους και στη διασκέδασή τους», είπε.

Την ίδια στιγμή, οι Κρητικοί “ανοίγουν τα πορτοφόλια” για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της “ελπίδας” για μία καλύτερη σεζόν.

«Οι ελπίδες μας παραμένουν πλέον στις κοινωνικές εκδηλώσεις, τους γάμους, τις βαφτίσεις, τις δεξιώσεις, τα γλέντια, τα οποία αυξάνονται τους καλοκαιρινούς μήνες παραδοσιακά. Αυτά θα βοηθήσουν σίγουρα την κίνηση», σχολίασε ο κ. Σκουλούδης.

Αυτό το μήνυμα ελπίδας έρχεται και από τα Χανιά, με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Δώρα Κυριακάκη να μεταφέρει ακριβώς την ίδια κατάσταση.

Όπως είπε, «είναι σίγουρα αργό το ξεκίνημά μας. Η ακρίβεια δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε από τον Κρητικό καταναλωτή, ούτε από τους επισκέπτες. Μετά όμως από επικοινωνία που είχαμε με άλλους Συλλόγους ανά την Ελλάδα, φαίνεται πως συγκριτικά, η εμπορική μας κίνηση είναι καλύτερη με διαφορά. Εκτός από τη “βοήθεια” του τουρισμού, ευτυχώς το νησί έχει την παράδοσή του.

Η τοπική αγορά δε φοβάται να ξοδέψει για τις κοινωνικές εκδηλώσεις και κατά μία έννοια “κρατά” την κίνηση ακόμη ζωντανή. Κατά μία έννοια η Κρήτη, σε αντίθεση με άλλα μέρη της Ελλάδας, υποστηρίζει τον εαυτό της. Μόνο από έναν γάμο στηρίζονται τόσα επαγγέλματα, από εμπορικά καταστήματα, μέχρι κέντρα εκδηλώσεων και εστίασης. Αυτά ανακυκλώνουν και ανανεώνουν την τοπική αγορά. Κανένας βέβαια δε λέει ότι βασιζόμαστε στον τουρισμό. Όμως έχουμε τουλάχιστον και αυτό να μας συνδράμει και φέτος, που η κίνηση είναι μέτρια ακόμη και τώρα τον Ιούνιο».

«Μέρα με τη μέρα» προχωρά η αγορά

Στρέφοντας την προσοχή μας σε ένα κεντρικό τουριστικό σημείο, τη Χερσόνησο, είναι ξεκάθαρο πως αυτή η “μετριότητα” στην τουριστική κίνηση γίνεται πρόβλημα ζωτικής σημασίας για σημεία της Κρήτης που βασίζονται μόνο στον τουρισμό.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου κ. Βαγγέλης Περάκης, μιλώντας στη “Νέα Κρήτη”, έκανε λόγο για μια «ασφυκτική» κατάσταση στην αγορά, καθώς ακόμη και οι περιοχές με ιδιαίτερα έντονη τουριστική κίνηση, όπως η Χερσόνησος, αναγκάζονται μέσα στη high season να περνούν την κατάσταση μέρα με τη μέρα.

«Υπολογίζουμε σίγουρα περίπου 15-20% μείωση ήδη από την αρχή του καλοκαιριού. Δε γίνεται λόγος εδώ για χειρότερο σε σύγκριση με το 2025. Πλέον κάθε πέρυσι και καλύτερα, αυτό το έχουμε εμπεδώσει ως καταστηματάρχες. Ο κόσμος έρχεται, ναι, αλλά δεν ξοδεύει. Είναι πολύ ασταθή τα πράγματα, για να δούμε πού θα καταλήξουμε στο τέλος της σεζόν», τόνισε.

Ιδιαίτερα οι τουρίστες, όπως είπε στη “Νέα Κρήτη” η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου (ΣΕΕΔΝΗ) κ. Μαρία Αντωνακάκη, περνούν απαρατήρητοι από τα έσοδα του κλάδου της εστίασης.

Σε μία δριμεία κριτική για τις συνθήκες του κλάδου, η κ. Αντωνακάκη επεσήμανε: «Οι τουρίστες πλέον δεν καταναλώνουν. Έρχονται στην πόλη μόνο για να περάσουν από τα μουσεία και τα διάφορα μνημεία του Ηρακλείου, κι έπειτα φεύγουν χωρίς να έχουν συνδράμει ιδιαίτερα στην αγορά».

Παράλληλα, στο σημείο αυτό η κ. Αντωνακάκη επεσήμανε κάτι αξιοσημείωτο: η νυκτερινή ζωή στο Ηράκλειο φθίνει. Μάλιστα, η ίδια σχολίασε πως «δεν υπάρχει πλέον. Η εστίαση έχει εξαφανιστεί, ενώ όσον αφορά στα μπαρ και τα νυκτερινά κέντρα έχουν τη χειρότερη απόδοση που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη και σε έντονα τουριστικές περιοχές που θα περίμενε κανείς κλιμακούμενη κίνηση όσο περνούν οι μέρες του καλοκαιριού, τόσο από επισκέπτες όσο από Κρητικούς, πλέον δε φαίνεται ούτε στους δρόμους. Από Χερσόνησο και Μάλια τέτοιες ημέρες σε προηγούμενους μήνες δεν μπορούσες να περάσεις με το αυτοκίνητο,

ενώ πλέον οι δρόμοι είναι κατά κύριο λόγο έρημοι. Σε πλήρη αντίθεση της “κίνησης” που καταγράφεται. Πλέον η εικόνα για τον κλάδο μας είναι ξεκάθαρη, είμαστε 50% κάτω από πέρυσι. Χειρότερος Ιούνιος δεν έχει υπάρξει για την εστίαση».

“Ανάσα” στις κρατήσεις από 15 Ιουνίου

«Η “νύχτα” πλέον δεν υπάρχει»

Η κ. Μαρία Αντωνακάκη πρόσθεσε πως οι κρατήσεις έρχονται, καθώς η σεζόν προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της με την πάροδο των ημερών, όμως οι άνθρωποι του κλάδου βλέπουν την αναμενόμενη κίνηση με “μισή καρδιά”.

Όπως σημείωσε, «οι τουριστικοί πράκτορες μάς έχουν ενημερώσει πως θα ξεκινήσει για τα καλά η τουριστική κίνηση σε λίγες μέρες. Από τις 15 Ιουνίου αναμένεται το νέο “κύμα” κρατήσεων σ’ εμάς, όμως οι συνάδελφοί μας, άνθρωποι που έχουν μιλήσει στον Σύνδεσμο για τα παράπονά τους, λένε πως ούτε αυτές θα είναι αρκετές.

Το πρόβλημα δεν είναι η ακρίβεια – άλλωστε έχουμε περάσει πολλές φορές οικονομική “κρίση” χωρίς αυτή την εικόνα. Το “αγκάθι” για τον κλάδο είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων: ακόμη και στο κέντρο του Ηρακλείου δεν υπάρχουν πλέον θέσεις στάθμευσης για να μπορέσει να προσεγγίσει κάποιος τα καταστήματά μας, αλλά χρειάζεται όλοι να πηγαίνουν στα ιδιωτικά πάρκινγκ για μία απλή βόλτα.

Ακόμη όμως κι όταν έρθουν, υπάρχουν τόσοι περιορισμοί… Οι άνθρωποι δεν μπορούν να καπνίσουν, εκτός αν είναι σε συγκεκριμένα σημεία, παράλληλα τα μαγαζιά δεν μπορούν να παίζουν μουσική μετά από μία συγκεκριμένη ώρα. Πάνω σε όλα αυτά έρχεται η ακρίβεια και μας κάνει να ασφυκτιούμε για ακόμη μία χρονιά», σχολίασε τέλος η κ. Αντωνακάκη.https://www.neakriti.gr/