Δήμος Χερσονήσου:Ολοκληρώθηκε η βιοκλιματική αναβάθμιση του οικισμού των Μαλίων

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στα Μάλια το εμβληματικό έργο βιοκλιματικής και αισθητικής αναβάθμισης του παλαιού οικισμού, ένα έργο που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον ιστορικό πυρήνα και δημιουργεί έναν σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό δημόσιο χώρο. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με πλήρη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Το συγκεκριμένο έργο πέρασε πολλά στάδια, εμφάνισε δυσκολίες στην υλοποίηση της υπάρχουσας τεχνικής μελέτης, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις που προέκυψαν να οδηγήσουν στην απένταξη του. Ο Δήμος με τεχνική τεκμηρίωση και πλήρη φάκελο, αντέδρασε και ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών με σχετική απόφαση του επανένταξε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου παράλληλα, με την καθοδήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Δ. Μπάτση, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου για τον παλαιό οικισμό των Μαλίων και το σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του, με επιμονή, ομαδικότητα και καθημερινή επίβλεψη, ξεπέρασαν τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίστηκαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία αυτό το εμβληματικό έργο.

Το έργο υλοποιήθηκε από τη ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε., με συνολικό συμβατικό αντικείμενο 1.535.927,89 € με ΦΠΑ, και εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Χερσονήσου για τη βιώσιμη αναβάθμιση των οικισμών του. Η παρέμβαση βελτιώνει το μικροκλίμα, αναδεικνύει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των Μαλίων και ενισχύει την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα του δημόσιου χώρου. Ο παλαιός οικισμός αποκτά πλέον ενιαία αισθητική ταυτότητα, σύγχρονο φωτισμό, ανανεωμένο αστικό εξοπλισμό και αναβαθμισμένες υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

«Η παράδοση του έργου στα Μάλια αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον Δήμο μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Η βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση του παλαιού οικισμού είναι μια επένδυση στον τόπο, στους ανθρώπους και στην ταυτότητα της περιοχής. Με συνέπεια και συνεργασία παραδίδουμε έναν δημόσιο χώρο που σέβεται την ιστορία των Μαλίων και ταυτόχρονα κοιτάζει στο μέλλον. Συνεχίζουμε με έργα που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα και ενισχύουν την ανάπτυξη σε όλο τον Δήμο Χερσονήσου».