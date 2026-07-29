Φωτιά τώρα στο Ρέθυμνο – Νεκροί δύο πυροσβέστες

Οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο

Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:30 το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά ενισχύθηκαν και πλέον στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα ελικόπτερα.

Παράλληλα, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα με θερμική και οπτική κάμερα.

Ήχησε το 112

Λίγα λεπτά πριν τις 16:00 ήχησε νέο 12 καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Σακτούρια και Μέλαμπες, να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη.

Στις 15:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης να απομακρυνθούν προς το Ρέθυμνο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες νεκροί στη μεγάλη φωτιά – Εκκενώνονται οικισμοί

Φονικές διαστάσεις λαμβάνει η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο – Σε εξέλιξη τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης υπό θυελλώδεις ανέμους – Απανωτά μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

Τραγική τροπή παίρνει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί ενώ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη, την ώρα που εκατοντάδες πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές εξακολουθούν να δίνουν μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη με τις φλόγες.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και, εξαιτίας των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νότιο Ρέθυμνο, πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Οι συνεχείς μεταβολές της κατεύθυνσης του ανέμου και οι ισχυρές ριπές δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δημιουργώντας νέα μέτωπα και αυξάνοντας τον κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές.

Το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής έχει χαρακτηρίσει την πυρκαγιά εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται κατοικίες και οικισμοί.

Η εικόνα του μετώπου παρακολουθείται συνεχώς και από αέρος, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, ώστε να υπάρχει πληρέστερη εικόνα της εξέλιξης της φωτιάς και να διευκολύνεται ο συντονισμός των δυνάμεων.

Ισχυρότατες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη και οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 125 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα.

Στη μάχη από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.

Παράλληλα, στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτικής Προστασίας.

Απανωτά μηνύματα από το 112 – Εκκενώνονται περιοχές

Καθώς η φωτιά επεκτεινόταν, ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες πολλών περιοχών να καλούνται να εγκαταλείψουν άμεσα τα σημεία που απειλούνται.

Αρχικά εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την Κρύα Βρύση, ενώ ακολούθησαν οδηγίες εκκένωσης για Σακτούρια και Μέλαμπες.

Νεότερα μηνύματα του 112 αφορούσαν επίσης τις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, καθώς το πύρινο μέτωπο συνέχιζε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Για τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται προς τη νότια πλευρά του Δήμου Αγίου Βασιλείου δόθηκαν οδηγίες απομάκρυνσης προς ασφαλέστερα σημεία και προς την Αγία Γαλήνη, ανάλογα με την κατεύθυνση του μετώπου.

Σε τμήματα της πληγείσας περιοχής έχουν αναφερθεί παράλληλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς η Κρήτη

Οι επιχειρήσεις εξελίσσονται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες, με τους ισχυρούς ανέμους να αποτελούν τον μεγαλύτερο αντίπαλο των πυροσβεστών και να προκαλούν συνεχείς αλλαγές στην πορεία της φωτιάς.

Η Κρήτη βρίσκεται σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, γεγονός που είχε θέσει ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο παραμένει κρίσιμη και όλες οι δυνάμεις βρίσκονται στο πεδίο, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των οικισμών.

Την ίδια ώρα, η απώλεια των δύο πυροσβεστών μετατρέπει τη μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε μια από τις πιο τραγικές στιγμές της φετινής αντιπυρικής περιόδου στην Κρήτη.