Φωτιά στο Ρέθυμνο: Δύο νεκροί πυροσβέστες – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις

Υπό αντίξοες συνθήκες οι επιχειρήσεις κατάσβεσης

Τραγική εξέλιξη είχε η μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο, καθώς έχασαν την ζωή τους δύο πυροσβέστες κατά την διάρκεια της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το cretalive.gr, πρόκειται για πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Ο ένας πενταετούς θητείας και ο δεύτερος εποχικός. Οι δυο τους, φέρεται πως εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες.

Το neakriti.gr, κάνει λόγο για δύο νέους, ηλικίας 27 και 23 ετών. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Είναι μία φωτιά πολύ επικίνδυνη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα υπάρχουν σπίτια και για τον λόγο αυτό βγάλαμε 112 για εκκένωση οικισμών», τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα με θερμική και οπτική κάμερα.

Ήχησε το 112

Στις 15:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης να απομακρυνθούν προς το Ρέθυμνο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στις 15:37, εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση ακόμη δύο περιοχών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σακτούρια και Μέλαμπες, απομακρυνθείτε προς Αγία Γαλήνη».

Ακολούθως, εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση άλλων δύο περιοχών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη».

Σημειώνεται πως, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη του μετώπου.