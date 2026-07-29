Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση τριών περιοχών – Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο, βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07).

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα με θερμική και οπτική κάμερα.

Ήχησε το 112

Στις 15:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης να απομακρυνθούν προς το Ρέθυμνο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στις 15:37, εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση ακόμη δύο περιοχών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σακτούρια και Μέλαμπες, απομακρυνθείτε προς Αγία Γαλήνη».

Σημειώνεται πως, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη του μετώπου.