Δήμος Ρεθύμνης : Η όμορφη και χρήσιμη βόλτα των παιδιών της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου με τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία

Μια πολύ χρήσιμη και ευχάριστη εμπειρία βίωσαν το απόγευμα της Τρίτης, 28 Ιουλίου, περίπου 50 παιδιά των αναπτυξιακών τμημάτων της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου, ηλικίας 6-14 ετών.

Ο ρεθεμνιώτικος σύλλογος ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία στην πρόσκληση του Δήμου Ρεθύμνης που αποσκοπούσε στη γνωριμία, στην ενημέρωση και στην εξοικείωση των αθλητών και των αθλητριών του με τα δωρεάν κυκλικά δρομολόγια των ηλεκτρικών λεωφορείων τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία από την προηγούμενη εβδομάδα σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου και εξυπηρετούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ακαδημίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο Στέλιο Παπαδοσηφάκη συγκεντρώθηκαν στο οικόπεδο Φραγάκη, όπου τα περίμεναν και τα συνόδευσαν στις δυο βόλτες από τον Κουμπέ στο κέντρο της πόλης και τούμπαλιν, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και

Κυκλοφοριακών Θεμάτων Άγγελος Μαλάς και το στέλεχος της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μάριος Δρετουλάκης, οι οποίοι ενημέρωσαν τα παιδιά, τους προπονητές και τα μέλη της διοίκησης του συλλόγου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρικών λεωφορείων και τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση τους.

«Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν τις βόλτες και έδειξαν ενδιαφέρον για το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και ποια είναι η χρησιμότητα του. Είμαστε σίγουροι ότι-όπως έχει συμβεί και σε άλλες δράσεις του Δήμου-θα μεταλαμπαδεύσουν τα μηνύματα που έλαβαν στις οικογένειες,

στο σχολείο, στην ομάδα και το ευρύτερο περιβάλλον τους, ώστε να γίνουν πολλαπλασιαστές της γνώσης και της εμπειρίας που αποκόμισαν» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Μαλάς.

Στις βόλτες που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου Θανάσης Φλώρος, οι προπονήτριες του τμήματος γυναικών Ελένη Χλιαουτάκη, Ελισάβετ Φοβάκη, Μαρτίνα Μπουσόφσκα, η έφορος Αννα Δαφέρμου και ο προπονητής των αναπτυξιακών ομάδων Θοδωρής Καίσαρης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Ρεθύμνης, σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου , παρέχει σε κατοίκους και επισκέπτες αυτή τη νέα υπηρεσία μετακίνησης που συνδυάζει δωρεάν χρήση του χώρου του οικοπέδου Φραγάκη στον Κουμπέ με μεταφορά προς το κέντρο της πόλης μέσω ηλεκτρικών λεωφορείων, με την κάθε κυκλική διαδρομή να διαρκεί 10-12 λεπτά.

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να μετακινηθούν δωρεάν προς το κέντρο της πόλης αποφεύγοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αναζήτηση θέσης στάθμευσης.

Η γραμμή λειτουργεί καθημερινά από τις 07:30 έως τις 23:00 με δρομολόγια ανά 15 λεπτά, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και συχνή σύνδεση με το κέντρο του Ρεθύμνου.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου Ρεθύμνης για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφορίας των ιδιωτικών οχημάτων, στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής, προσβάσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον πόλης.