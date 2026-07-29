ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Αμαρίου:Αγώνες Στίβου 15α ΜΑΡΑΚΕΙΑ στη μνήμη του Αμαριώτη Πρωταθλητή Δισκοβολίας – Γυμναστή, Μιχάλη Μαράκη.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ σε συνεργασία με τον Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ και τον Α.Ο. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ διοργανώνουν τους καθιερωμένους αγώνες στίβου «15α Μαράκεια», στη μνήμη του Αμαριώτη Πρωταθλητή Δισκοβολίας – Γυμναστή, Μιχάλη Μαράκη, την Κυριακή 2 Αυγούστου και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο Φουρφουρά «Μιχάλης Μαράκης».

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:
 Κ12 – Έτη Γέννησης 2015, 2016 και 2017.
o ΩΡΑ 18:00 – Αγώνας ταχύτητας 50μ. εντός Σταδίου, Αγοριών – Κοριτσιών.

o ΩΡΑ 18:00 – Άλμα εις μήκος (2 άλματα – ελεύθερο πάτημα) Αγοριών – Κοριτσιών.
 Κ14 – Έτη Γέννησης 2013 και 2014.

o ΩΡΑ 18:30 – Αγώνας ταχύτητας 60μ. εντός Σταδίου, Αγοριών – Κοριτσιών.
 Κ16 – Έτη Γέννησης 2011 και 2012.
o ΩΡΑ 18:30 – Αγώνας Δρόμου 1.500μ. με εκκίνηση το πατρικό σπίτι του Μιχάλη Μαράκη και τερματισμό το Δημοτικό Στάδιο, Αγοριών – Κοριτσιών.
 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

o ΩΡΑ 19:00 – Αγώνας Δρόμου 7.000μ. με εκκίνηση τις Κουρούτες και τερματισμό το Δημοτικό Στάδιο, Ανδρών – Γυναικών.
o ΩΡΑ 19:00 – Κρητικό βόλι Ανδρών – Βετεράνων – Εφήβων
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ από τον Γ.Α.Σ. ΑΚΑΛΛΗ

o ΩΡΑ 19:45
 JUNIOR – Έτη Γέννησης 2018, 2019 και 2020.
o ΩΡΑ 20:00 – 50μ. τρέξιμο (χωρίς κατάταξη).

Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα των αγώνων στο Στάδιο.

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Team Πολ. Κρήτης
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