Δήμος Αμαρίου:Αγώνες Στίβου 15α ΜΑΡΑΚΕΙΑ στη μνήμη του Αμαριώτη Πρωταθλητή Δισκοβολίας – Γυμναστή, Μιχάλη Μαράκη.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ σε συνεργασία με τον Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ και τον Α.Ο. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ διοργανώνουν τους καθιερωμένους αγώνες στίβου «15α Μαράκεια», στη μνήμη του Αμαριώτη Πρωταθλητή Δισκοβολίας – Γυμναστή, Μιχάλη Μαράκη, την Κυριακή 2 Αυγούστου και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο Φουρφουρά «Μιχάλης Μαράκης».

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

 Κ12 – Έτη Γέννησης 2015, 2016 και 2017.

o ΩΡΑ 18:00 – Αγώνας ταχύτητας 50μ. εντός Σταδίου, Αγοριών – Κοριτσιών.

o ΩΡΑ 18:00 – Άλμα εις μήκος (2 άλματα – ελεύθερο πάτημα) Αγοριών – Κοριτσιών.

 Κ14 – Έτη Γέννησης 2013 και 2014.

o ΩΡΑ 18:30 – Αγώνας ταχύτητας 60μ. εντός Σταδίου, Αγοριών – Κοριτσιών.

 Κ16 – Έτη Γέννησης 2011 και 2012.

o ΩΡΑ 18:30 – Αγώνας Δρόμου 1.500μ. με εκκίνηση το πατρικό σπίτι του Μιχάλη Μαράκη και τερματισμό το Δημοτικό Στάδιο, Αγοριών – Κοριτσιών.

 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

o ΩΡΑ 19:00 – Αγώνας Δρόμου 7.000μ. με εκκίνηση τις Κουρούτες και τερματισμό το Δημοτικό Στάδιο, Ανδρών – Γυναικών.

o ΩΡΑ 19:00 – Κρητικό βόλι Ανδρών – Βετεράνων – Εφήβων

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ από τον Γ.Α.Σ. ΑΚΑΛΛΗ

o ΩΡΑ 19:45

 JUNIOR – Έτη Γέννησης 2018, 2019 και 2020.

o ΩΡΑ 20:00 – 50μ. τρέξιμο (χωρίς κατάταξη).

Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα των αγώνων στο Στάδιο.