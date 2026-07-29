Δήμος Γόρτυνας:Νέες χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 2.970.000 ευρώ, για παρεμβάσεις αναβάθμισης της αγροτικής οδοποιίας

Τέσσερις νέες χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 2.970.000 ευρώ, για την βελτίωση οδοποιίας των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Στόλοι – Βαγιωνιά, Πρεβελιανά – Βαλής, καθώς και αγροτικών δρόμων στις περιοχές Γκαγκάλες, Ράπτης, Απομαρμά, Ψαλίδα, εξασφάλισε ο Δήμος Γόρτυνας

μέσω της πράξης «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Σημειώνεται ότι κάθε Δήμος είχε την δυνατότητα να διεκδικήσει κονδύλια συνολικού ύψους έως 3.000.000 ευρώ, με τον Δήμο Γόρτυνας να καταθέτει 4 προτάσεις, διασφαλίζοντας ισάριθμες εγκρίσεις, με χρηματοδοτήσεις που αντιστοιχούν σχεδόν στο σύνολο του προβλεπόμενου ποσού

(2.970.000 ευρώ). Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και χρηματοδοτούνται οι παρακάτω προτάσεις που υποβλήθηκαν από τον Δήμο Γόρτυνας:

-Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου «Πρεβελιανά – Βαλής», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.000.000 ευρώ

-Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου «Στόλοι – Βαγιωνιά», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 970.000 ευρώ

-Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενων αγροτικών δρόμων «Α. Δρόμος στην περιοχή Γκαγκάλες, Β. Δρόμος στην περιοχή Ράπτης, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ

-Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενων αγροτικών δρόμων «Α. Δρόμος στην περιοχή Απομαρμά, Β. Δρόμος στην περιοχή Ψαλίδα, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, τόνισε: «Η εξασφάλιση αυτών των νέων χρηματοδοτήσεων αποτελεί μια ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη για τον Δήμο μας και, ταυτόχρονα, επιβεβαίωση ότι η συστηματική δουλειά και διεκδίκηση φέρνουν απτά αποτελέσματα.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν, με στόχο την αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών μας, ενισχύοντας την ασφαλή πρόσβαση στις περιουσίες τους, στις καλλιέργειες και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν και μια έμπρακτη στήριξη στον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να υλοποιούμε έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών μας και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας».