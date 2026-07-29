ΚΡΗΤΗ

Δύο “πύρινα” μέτωπα σε Μεσαρά και Νότιο Ρέθυμνο – Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, ”σηκώθηκαν” έξι ελικόπτερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Στο Μορόνι Ηρακλείου και στην Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου οι δύο φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης.

Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 58 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικών οχημάτων.

Σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς δύο ελικόπτερα έχουν κινητοποιηθεί για την αεροπυρόσβεση, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο μέτωπο της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, με το έργο της κατάσβεσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πυρκαγιά στην Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
Μεγάλη κινητοποίηση και στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου λίγο μετά τις 14:30 η φωτιά σε δασική έκταση κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 54 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα ελικόπτερα.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
Στις 14:35 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.https://creta24.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
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