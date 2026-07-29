«Ο Δήμος Πλατανιά επανέρχεται για το Σύνθετο Φράγμα Ταυρωνίτη (Σεμπρωνιώτη- Ντεριανού) – Επιστολή του Δημάρχου προς τον Πρωθυπουργό για την επιτάχυνση των διαδικασιών»

Με νέα θεσμική παρέμβασή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης επαναφέρει στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο το ζήτημα της υλοποίησης του έργου

«Κατασκευή Σύνθετου Φράγματος Ταυρωνίτη και συνοδών έργων (Σεμπρωνιώτη – Ντεριανού)», ζητώντας την άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Κρήτη να περάσει επιτέλους από το στάδιο της ωρίμανσης στη φάση της υλοποίησης.

Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος υπενθυμίζει ότι ο Δήμος Πλατανιά διεκδικεί σταθερά και διαχρονικά την κατασκευή του έργου εδώ και περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, μέσα από συνεχείς παρεμβάσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις και συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους τοπικούς φορείς.

Όπως επισημαίνεται, το Σύνθετο Σύστημα Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του ποταμού Ταυρωνίτη (Σεμπρωνιώτη- Ντεριανού), αποτελεί έργο πολλαπλού σκοπού και εθνικής σημασίας, καθώς συμβάλλει:

• στην εξασφάλιση επαρκών υδατικών πόρων για την άρδευση,

• στην κάλυψη μελλοντικών αναγκών ύδρευσης,

• στην ουσιαστική αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής,

• στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας,

• στην προσαρμογή στην κλιματική κρίση και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας,

• καθώς και στη διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής της Δυτικής Κρήτης, όπου συνυπάρχουν ένας ισχυρός πρωτογενής τομέας και ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι το 2020, με απόφαση της Κυβέρνησης, το έργο χαρακτηρίστηκε Έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό, με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Παρά τις επιμέρους ενέργειες που ακολούθησαν για τη μελετητική του ωρίμανση, μέχρι σήμερα δεν έχει διαμορφωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των μελετών και μετάβασης στη φάση της κατασκευής

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Με την επιστολή του, ο Δήμαρχος ζητά την προσωπική συνδρομή του Πρωθυπουργού ώστε:

• να ολοκληρωθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση η διαδικασία ωρίμανσης των απαιτούμενων μελετών,

• να επιταχυνθούν οι αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες,

• να καθοριστεί συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των μελετών και του διαγωνισμού,

• και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η υλοποίηση του έργου.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, υπογράμμισε ότι «….το Σύνθετο Φράγμα Ταυρωνίτη δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη μεγάλο τεχνικό έργο. Είναι μια αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Δυτικής Κρήτης,

που συνδέεται άμεσα με την αγροτική παραγωγή, την ύδρευση, την αντιπλημμυρική προστασία, την πολιτική προστασία και την προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Σήμερα απαιτείται η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών ώστε να περάσουμε επιτέλους από τις μελέτες στην υλοποίηση ενός έργου που έχει ήδη χαρακτηριστεί εθνικής σημασίας…»

Ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία του έργου και να αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, σε συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση μιας υποδομής που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και αναπτυξιακή προτεραιότητα για ολόκληρη τη Δυτική Κρήτη.