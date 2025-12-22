ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Με δύο νέα μηχανήματα έργου ενισχύθηκε ο στόλος οχημάτων του Δήμου Γόρτυνας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με δύο νέα μηχανήματα έργου, δύο σύγχρονους εκσκαφείς – φορτωτές, τύπου Bobcat, ενισχύθηκε ο στόλος οχημάτων του Δήμου Γόρτυνας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,

του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα νέα μηχανήματα έργου, που αναβαθμίζουν, σημαντικά, τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Δήμου Γόρτυνας, θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση έργων συντήρησης και αποκατάστασης οδοποιίας, καθαρισμούς οδών και πρανών και για την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας.

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους δημότες μας.

Τα νέα μηχανήματα έργου που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας θα μας βοηθήσουν ιδιαιτέρως στους τομείς της οδικής ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας και, συνολικά, στην υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων, προς όφελος των κοινοτήτων μας» ανέφερε ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης.

Κρήτη:Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Γ. Ματαλλιωτάκη στην Πατριαρχική Ανώτατη...

0
Τις εγκαταστάσεις της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστική Ακαδημίας Κρήτης, στο...

Ηράκλειο:Δωρεά ενός περιπολικού αυτοκινήτου από το Δήμο...

0
Παρουσία του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγου Νικόλαου...

