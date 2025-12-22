Κρήτη:Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Γ. Ματαλλιωτάκη στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Τις εγκαταστάσεις της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστική Ακαδημίας Κρήτης, στο Ηράκλειο, επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Γιώργος Ματαλλιωτάκης, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Μιχαήλ Στρουμπάκη, με μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και με φοιτητές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Στρουμπάκης και διδάσκοντες της Ακαδημίας ενημέρωσαν αναλυτικά τον Αντιπεριφερειάρχη για το πρόγραμμα σπουδών και την λειτουργία του ιδρύματος.

Αναφέρθηκαν στην προετοιμασία και την κατάρτιση που παρέχεται στους φοιτητές, ώστε με την αποφοίτησή τους να έχουν όλα τα εφόδια για να στελεχώσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία σε θέσεις ευθύνης και εφόσον χειροτονηθούν να υπηρετήσουν σε ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα, καθώς επίσης για τις επιλογές που αποκτούν ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Εξετάστηκαν ακόμη θεσμικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Ακαδημίας, η οποία μαζί με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών είναι τα μόνα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν ως αμιγώς παραγωγικές σχολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ακαδημίας σε ζητήματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αλλά και θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως ο πολιτισμός, η ανάδειξη της χριστιανικής παράδοσης της Κρήτης κλπ.

Ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για την λειτουργία των εργαστηρίων, τον εξοπλισμό και τις διαθέσιμες υποδομές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης συνεχάρη τον κ. Στρουμπάκη και τους διδάσκοντες για το έργο τους και το υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρουν στους φοιτητές, μετέφερε τις ευχές του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη για καλά Χριστούγεννα και διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να υποστηρίζει την λειτουργία και κάθε δραστηριότητα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Μιχαήλ Στρουμπάκης ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη για την συνεργασία, το έμπρακτο ενδιαφέρον της Περιφέρειας Κρήτης για το έργο της Ακαδημίας και την διαχρονική αρωγή της σε ζητήματα που αφορούν τόσο την εκπαίδευση όσο και την Ορθόδοξη Εκκλησία.