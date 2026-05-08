ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: 56χρονος πεζός παρασύρθηκε από όχημα και έχασε τη ζωή του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο κοντά στη γέφυρα του Πετρέ, σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό
Τραγικό τέλος είχε ένας 56χρονος άνδρας το βράδυ της Πέμπτης, στο Ρέθυμνο, κοντά στη γέφυρα του Πετρέ επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο άτυχος άνδρας κινούνταν πεζός στο οδόστρωμα, σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό, όταν οδηγός Ι.Χ. δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον χτύπησε.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 56χρονο, όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί.

Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη αρχικά, ενώ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο ήταν αρνητικό. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα.https://www.neakriti.gr/

Team Πολ. Κρήτης
