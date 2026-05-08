ΣΕΠΕ Χανίων:Τετάρτη 13 Μάη Πανελλαδική Απεργία σε όλο τον Δημόσιο Τομέα

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι, στις 13 Μάη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, γιατί:

→ Δεν πάει άλλο με τους εξευτελιστικούς, πετσοκομμένους μισθούς μας, που δε φτάνουν να ζήσουμε τις οικογένειές μας, δε φτάνουν ούτε μέχρι τις 20 του μήνα. Είναι απαράδεκτο να αναγκαζόμαστε σε 2η δουλειά, για να ανταποκριθούμε στις τεράστιες υποχρεώσεις μας.

→ Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, τα πανάκριβα ενοίκια, τα πανάκριβα καύσιμα, το πανάκριβο ρεύμα. Η επίσκεψη στο super-market, στο πρατήριο, έχει μετατραπεί σε έναν πραγματικό εφιάλτη. Οι διακοπές επί πληρωμή και όχι στο χωριό, για χιλιάδες, θεωρούνται άπιαστο όνειρο.

→ Δεν πάει άλλο με την αβάσταχτη φορολογία, που γεμίζει θηριώδη υπερπλεονάσματα τα κρατικά ταμεία, αλλά τα σχολεία, τα νοσοκομεία, όλες οι απαραίτητες για εμάς και όλο τον λαό υπηρεσίες, στενάζουν από την υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, είναι υποσυντηρημένα και επικίνδυνα σε πολλές περιπτώσεις. Τις ελλείψεις στη δημόσια υγεία τις πληρώνουμε χρυσάφι από την τσέπη μας. Τις ελλείψεις στοιχειώδους μέριμνας για τα παιδιά, όπως π.χ. η καλοκαιρινή τους απασχόληση, τις πληρώνουμε εμείς και οι οικογένειες των μαθητών μας από την τσέπη μας. Τα σχολεία λειτούργησαν φέτος με χιλιάδες κενά όλη τη χρονιά, μόνο χάρη στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών! Αυτό επιδιώκουν και για του χρόνου! Διαρκή κόφτη στις προσλήψεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή.

→ Δεν πάει άλλο με την υποβάθμιση και την απαξίωση του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού. Με τις συνεχείς μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο, τις υποχρεωτικές υπερωρίες, τα πολλαπλά καθήκοντα, λόγω έλλειψης διοικητικού και άλλου προσωπικού, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά και τη μόνιμη στοχοποίηση, τον εκφοβισμό, την τρομοκρατία. Η εκπαίδευση, με ευθύνη της κυβέρνησης, έχει μετατραπεί σε μία ατελείωτη διαδικασία πειθαρχικών παραπομπών και κρατικών απειλών. Λαζαρήδηδες κάθε είδους, που δεν πέρασαν ούτε έξω από την πόρτα του Δημόσιου Πανεπιστημίου, κουνάνε το δάχτυλο στους εκπαιδευτικούς.

→ Δεν πάει άλλο με τις απολύσεις σε λίγο καιρό χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και με τον νέο Γολγοθά που ξεκινά: αυτόν της επιβίωσης με το πενιχρό, προπληρωμένο επίδομα ανεργίας και την αβεβαιότητα, για το αν και πού θα βρίσκονται του χρόνου. Με το σχέδιο για απολύσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση στην Ειδική Αγωγή και όχι μόνο, μέσα από τις περικοπές στο ΕΣΠΑ.

Στις 13 Μάη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, γιατί:

Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς, όταν οι ιμπεριαλιστές κλιμακώνουν τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, αιματοκυλούν τους λαούς, για να διαφυλάξουν τα κέρδη τους απέναντι στους ανταγωνιστές τους.

Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, εμπλέκει τη χώρα και το λαό μας σε αυτούς τους άδικους πολέμους, μετατρέποντάς τον σε θύτη και σε πιθανό στόχο αντιποίνων.

Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς, όταν μας καλούν για μια ακόμα φορά να κάνουμε “υπομονή”, να καταθέσουμε ξανά θυσίες, αυτή τη φορά για να πληρώσουμε τις συνέπειες των πολεμικών επεμβάσεων και το κόστος τους, πότε στο Ιράν, πότε στην Ουκρανία και αλλού!

Στις 13 Μάη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, γιατί:

Με τον αγώνα μας τα πράγματα, μπορούν να ΑΛΛΑΞΟΥΝ! Η κυβέρνηση στριμώχνεται! Πρέπει να τη στριμώξουμε κι άλλο!

Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τον λαό, ξεδιπλώσαμε αγώνες. Σταματήσαμε Ωνάσεια σε διάφορες περιοχές, όπως στο Πέραμα. Κερδίσαμε το επίδομα διαβίωσης σε πολλές νησιωτικές περιοχές! Πιέζουμε την κυβέρνηση για διορισμούς, έστω και αν αυτοί είναι πίσω από τις ανάγκες. Χωρίς τους αγώνες μας, δεν θα γίνονταν ούτε αυτοί. Αναγκάσαμε τις Διοικήσεις να ανακαλέσουν αποφάσεις! Σπάσαμε την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό! Σπάσαμε τη ΣΙΩΠΗ που ήθελε η κυβέρνηση να επιβάλει! Ακυρώσαμε στην πράξη το αντιεκπαιδευτικό περιεχόμενο της αξιολόγησης.

Τρίτη 13 Μάη να κλείσουν όλα τα σχολεία!

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

13 ΜΑΗ, 10:00 ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!

Δεν είναι μια ακόμα ημέρα ΑΠΕΡΓΙΑΣ! Είναι η συνέχεια των χιλιάδων μικρών και μεγάλων αγώνων που δώσαμε και δίνουμε εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα!

Είναι το εφαλτήριο των νέων αγώνων που θα δώσουμε στο μέλλον, για τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα των μαθητών μας!