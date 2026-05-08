Η έναρξη των Δια-Υπηρεσιακών Αγώνων των Ηνωμένων Εθνών 2026 στο Ηράκλειο

Το Ηράκλειο στο επίκεντρο της διεθνούς αθλητικής κοινότητας

Το Ηράκλειο και η Κρήτη φιλοξενούν φέτος μια σημαντική διεθνή διοργάνωση, τους Δια-Υπηρεσιακούς Αγώνες των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Inter-Agency Games 2026) συγκεντρώνοντας πάνω από 1500 εκπροσώπους και αθλητές από οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών από ολόκληρο τον κόσμο.

Στην τελετή έναρξης,

που πραγματοποιήθηκε στον λιμένα Ηρακλείου απέναντι από το εμβληματικό φρούριο του Κούλε, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού και Αναπληρωτής Δημάρχου του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αγριμανάκης.

Ο Γιώργος Αγριμανάκης αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης ως μιας διεθνούς γιορτής αθλητισμού, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, τονίζοντας ότι οι αξίες του αθλητισμού ταυτίζονται με τις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, μίλησε για τον διεθνή χαρακτήρα του Ηρακλείου και της Κρήτης, την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα Ενετικά Τείχη και το φρούριο του Κούλε, αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής σε επίπεδο αθλητικών υποδομών και διοργάνωσης σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης, καθώς και στη στρατηγική εξωστρέφειας του Δήμου Ηρακλείου, που ενισχύει σταθερά το αποτύπωμα του προορισμού στον τομέα του αθλητικού και συνεδριακού τουρισμού. Ο Γιώργος Αγριμανάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και κάλεσε τους επισκέπτες να γνωρίσουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ Γιάννης Τσαπάκης, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη, η Δημοτική Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ Αρια Χουρδάκη, καθώς και στελέχη του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αγωνίσματα στίβου και ποδοσφαίρου της διοργάνωσης, που πραγματοποιείται 7-9 Μαΐου, διεξάγονται στο Παγκρήτιο Στάδιο και οι αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ διεξάγονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού. Η φιλοξενία των United Nations Interagency Games 2026 επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του Ηρακλείου να αποτελεί σημείο συνάντησης πολιτισμών, ιδεών και διεθνών διοργανώσεων υψηλού επιπέδου.