Εργασίες διαγράμμισης στο πάρκινγκ δίπλα από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους δημότες ότι σήμερα Παρασκευή το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης που βρίσκεται δίπλα από το Δημαρχείο, στο Γάζι.

Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης και καλύτερης οργάνωσης του χώρου, με στόχο την οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης, τη βέλτιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας του πάρκινγκ, καθώς και τη βελτίωση της ασφάλειας και της ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης κατά τις ημέρες των εργασιών, από τις 08:00 το πρωί έως και τις 17:00 το απόγευμα, προκειμένου αυτές να ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία όλων, ώστε με την ολοκλήρωση των εργασιών ο χώρος να αποδοθεί ξανά στους δημότες πιο οργανωμένος και περισσότερο λειτουργικός.

