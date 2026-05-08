«Τιμώντας τη Μητέρα: Το διαχρονικό σύμβολο αγάπης και προσφοράς»: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας στις 09/05 στο Καφέ «Κήπος»

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Κρήτης, διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, με θέμα: «Τιμώντας τη Μητέρα: Το διαχρονικό σύμβολο αγάπης και προσφοράς».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Καφέ «Κήπος», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις και τιμητικές δράσεις, η εκδήλωση αναδεικνύει τον πολυσήμαντο ρόλο της μητέρας ως πυρήνα της οικογένειας και της κοινωνίας, προβάλλοντας αξίες όπως η αγάπη, η φροντίδα και η ανιδιοτελής προσφορά.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της μαίας ως βασικού πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που στηρίζει τη γυναίκα σε όλα τα στάδια της ζωής της – από την εφηβεία και την αναπαραγωγική υγεία έως την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη μετέπειτα φροντίδα.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

 Χαιρετισμοί
Ελένη Ζερβουδάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων
Βάϊα Πήχα, Προϊσταμένη Μ/Γ Κλινικής Γ.Ν. Χανίων, Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών/τών Κρήτης

 Ομιλία
Αντώνης Τσαπατάκης, Παραολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κολύμβησης

 Παρουσίαση Βιβλίου
«Δημιουργία Ζωής» από τη συγγραφέα, Μαρία Γκόσμα Γεωργίου, Μαία – Συγγραφέα

 Ομιλία
«Το θαύμα της Μητρότητας μέσα από τη δική μου ματιά» από την Αργυρώ Ροβιθάκη, Μαία Γ.Ν. Χανίων, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών/τών Κρήτης

 Απαγγελία Ποιήματος
«Μάνα η ταπεινή..» του Γεωργίου Μαρτινέλλη από την Ειρήνη Σταθάκη, Μαία Γ.Ν. Χανίων, Ταμία Δ.Σ. Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών/τών Κρήτης

 Βράβευση μητέρων

Σε δήλωσή της η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, επισημαίνει:

«Η μητέρα αποτελεί διαχρονικά το πιο ισχυρό σύμβολο αγάπης, φροντίδας και ανιδιοτελούς προσφοράς. Μέσα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τιμούμε τη μητρότητα αλλά και τον πολύτιμο ρόλο των μαιών, που στέκονται δίπλα στη γυναίκα σε κάθε κρίσιμο στάδιο της ζωής της. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτή τη ξεχωριστή βραδιά, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την αξία της ζωής, της οικογένειας και της κοινωνικής συνοχής».

Από τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Κρήτης τονίζεται:

«Η μαία αποτελεί εγγύηση για ασφαλή μητρότητα και ενδυνάμωση της γυναίκας. Η επένδυση στον ρόλο της σημαίνει επένδυση στην υγεία, τη ζωή και το μέλλον της κοινωνίας. Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα και κάθε οικογένεια».

