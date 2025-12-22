Ηράκλειο:Δωρεά ενός περιπολικού αυτοκινήτου από το Δήμο Βιάννου στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου

Παρουσία του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγου Νικόλαου Σπυριδάκη, πραγματοποιήθηκε η παράδοση περιπολικού οχήματος από τον Δήμο Βιάννου προς την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής.

Το όχημα παρέδωσε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, στο πλαίσιο συνάντησης που έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 18ης Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Βιάννου.

Πρόκειται για περιπολικό κυβισμού 2.000 κ.εκ., το οποίο εντάσσεται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη αστυνόμευση του Δήμου, καθώς και στην ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου.

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Βιάννου για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η άριστη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Βιάννου και της Ελληνικής Αστυνομίας αποτυπώνεται έμπρακτα με τη σημερινή ενέργεια της Δημοτικής Αρχής.

Πρόκειται για μια καλή πρακτική που αποδεικνύει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά τις δυσκολίες, μπορεί να στηρίζει ουσιαστικά το έργο της ΕΛ.ΑΣ.».

Στην παράδοση παρευρέθηκαν επίσης ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου Αστυνομικός Διευθυντής κ. Μανόλης Χρυσός, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, Υπαστυνόμος Α΄κ. Νικήτας Μελεσανάκης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαράλαμπος Κονδυλάκης και Θεόδωρος Καρτσάκης, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου κ. Μανόλης Κονδυλάκης.

Στο τέλος της συνάντησης προσφέρθηκε τιμητική πλακέτα, καθώς και αναμνηστικά δώρα με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ένδειξη εκτίμησης και συνεργασίας.