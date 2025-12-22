Χανιά : Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη, των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων, προκειμένου να αποδώσουν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλλαν σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκο Καλογερή, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων, εγκαινιάζοντας έτσι το πρόγραμμα των εορταστικών επισκέψεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής, κ. Ιωάννη Μαλάκο, οι περίπου 60 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Μουσικού Σχολείου έπαιξαν και τραγούδησαν τα Βυζαντινά Κάλαντα, τα Κάλαντα της Ικαρίας, και τα Κάλαντα της Κρήτης, παρουσία και του Περιφερειακού Συμβούλου και Προέδρου της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε. κ. Ευστράτιου Φλεμετάκη, όπως και των υπαλλήλων της Π.Ε. Χανίων.

Αφού απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όλων των παραβρισκόμενων, ο Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε όλους τους μικρούς μουσικούς και τους δασκάλους τους, για την χαρά που σκόρπισαν με τις μελωδίες τους, τους ευχήθηκε όμορφες γιορτές, όπως και καλή πρόοδο στους μαθητές.