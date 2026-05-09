Βοιωτία: Άγνωστοι ανατίναξαν ATM και ξέφυγαν με λεία 100.00 ευρώ

Πίσω τους άφησαν μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ.

Μία μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/5/26) περιοχή των Οινοφύτων στην Βοιωτία αφού άγνωστοι ανατίναξαν ATM που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο δυνατός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, το ATM έγινε θρύψαλα και οι δράστες φέρεται να έφυγαν με την κασετίνα με τα χρήματα με το ποσό να προσεγγίζει τα 100.000 ευρώ.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που καλείται να εξετάσει κάμερες και μαρτυρίες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δραστών και τις κινήσεις διαφυγής τους.

