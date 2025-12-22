ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Δήλωση Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα για το θάνατο του πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου Μαλεβιζίου Σπύρου Καλλέργη

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θάνατο του πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου Μαλεβιζίου Σπύρου Καλλέργη:

«Η απώλειά του με συγκλονίζει προσωπικά και μας βαραίνει όλους. O Σπύρος Καλλέργης έφυγε τόσο ξαφνικά από κοντά μας. Αγωνιστής με κρυστάλλινο ήθος, μαχητής με βαθιά αυθεντική αγάπη για τον τόπο,

τον πολιτισμό, τον πρωτογενή τομέα, τον αθλητισμό. Υπηρέτης της προσφοράς και ακούραστος εργάτης του συνόλου. Συνεργαστήκαμε στενά, με ειλικρινή εμπιστοσύνη και αμοιβαίο όραμα για το Μαλεβίζι.

Τον αποχαιρετώ με βαθιά οδύνη, θλίψη και αμέριστο σεβασμό. Η πορεία και ο βηματισμός του βαριά παρακαταθήκη. Σπύρο, σε ευχαριστώ για όλα. Καλό ταξίδι στο φως των ουρανών…»

