Συνεχίζεται το πλούσιο το εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο

Με πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις συνεχίζεται το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραμμα που διοργανώνουν από κοινό ο Δήμος Ρεθύμνης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου.
Σε ρυθμούς Χριστουγεννιάτικους η πόλη και οι οικισμοί γιορτάζουν και καλούν μικρούς και μεγάλους να χαρούν όλοι μαζί στο πνεύμα των ημερών.
Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:
ΔΕΥ 22/12
1. ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 18:00
Χριστουγεννιάτικη συναυλία με μαθητές/τριες του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης
2. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΠΗΓΑΔΙ ώρα 19.00
“Χριστουγεννιάτικο κέρασμα” Κέρασμα σοκολάτας.
ΤΡΙ 23/12
1. ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΛΟΤΖΙΑ ώρα 19:00
Βραδιά Tango + Αχιλλέας Παπακώστας τρομπέτα & dj + κέρασμα ζεστού κρασιού
2. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ώρα 17:00
“Μια αγκαλιά Χριστούγεννα ταξιδεύει στα Μυριοκέφαλα” χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά
ΤΕΤ 24/12
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ώρα 10:00
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
2.ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ώρα 11:30
“Χριστουγεννιάτικος Σταθμός” Χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά
ΣΑΒ 27/12
1.ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 11:00 & 12:00
«Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια στολίζουν το δέντρο της Αγάπης»
Αφήγηση ΓΩΓΩ Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ
2.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 17:00
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΖΟΓΚΛΕΡ από την πλ. Αγνώστου Στρατιώτη έως την πλ. Μικρασιατών και το Σπίτι του Πολιτισμού.
3.ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 18:00
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» Αφήγηση Αμάντα Γεραρχάκη και Μιχάλης Βόλακας, με την συνοδεία ζωντανής μουσικής.
ΚΥΡ 28/12
1.ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ώρα 11:00 & 12:00
«Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια στολίζουν το δέντρο της Αγάπης»
Αφήγηση ΓΩΓΩ Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ
2.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 17:00
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΖΟΓΚΛΕΡ από την πλ. Αγνώστου Στρατιώτη έως την πλ. Μικρασιατών και το Σπίτι του Πολιτισμού.
3.ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 18:00
«Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ»
Χριστουγεννιάτικο παραμύθι με τον COSTA COSTA.
Συνοδεύει το Σύνολο Κλαρινέτων της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
Το πρόγραμμα με λεπτομέρειες των εκδηλώσεων έχουν αναρτηθεί στο
Politismos.rethymno.gr