ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεχίζεται το πλούσιο το εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις συνεχίζεται το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραμμα που διοργανώνουν από κοινό ο Δήμος Ρεθύμνης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου.

Σε ρυθμούς Χριστουγεννιάτικους η πόλη και οι οικισμοί γιορτάζουν και καλούν μικρούς και μεγάλους να χαρούν όλοι μαζί στο πνεύμα των ημερών.

Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

ΔΕΥ 22/12
1. ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 18:00
Χριστουγεννιάτικη συναυλία με μαθητές/τριες του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης

2. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΠΗΓΑΔΙ ώρα 19.00
“Χριστουγεννιάτικο κέρασμα” Κέρασμα σοκολάτας.

ΤΡΙ 23/12
1. ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΛΟΤΖΙΑ ώρα 19:00
Βραδιά Tango + Αχιλλέας Παπακώστας τρομπέτα & dj + κέρασμα ζεστού κρασιού

2. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ώρα 17:00
“Μια αγκαλιά Χριστούγεννα ταξιδεύει στα Μυριοκέφαλα” χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

ΤΕΤ 24/12

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ώρα 10:00
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα

2.ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ώρα 11:30
“Χριστουγεννιάτικος Σταθμός” Χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

ΣΑΒ 27/12
1.ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 11:00 & 12:00
«Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια στολίζουν το δέντρο της Αγάπης»
Αφήγηση ΓΩΓΩ Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ

2.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 17:00
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΖΟΓΚΛΕΡ από την πλ. Αγνώστου Στρατιώτη έως την πλ. Μικρασιατών και το Σπίτι του Πολιτισμού.

3.ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 18:00
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» Αφήγηση Αμάντα Γεραρχάκη και Μιχάλης Βόλακας, με την συνοδεία ζωντανής μουσικής.

ΚΥΡ 28/12
1.ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ώρα 11:00 & 12:00
«Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια στολίζουν το δέντρο της Αγάπης»
Αφήγηση ΓΩΓΩ Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ

2.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 17:00
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΖΟΓΚΛΕΡ από την πλ. Αγνώστου Στρατιώτη έως την πλ. Μικρασιατών και το Σπίτι του Πολιτισμού.

3.ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 18:00
«Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ»
Χριστουγεννιάτικο παραμύθι με τον COSTA COSTA.
Συνοδεύει το Σύνολο Κλαρινέτων της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Το πρόγραμμα με λεπτομέρειες των εκδηλώσεων έχουν αναρτηθεί στο
Politismos.rethymno.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης : Υπογράφηκαν οι ...

0
Τις συμβάσεις υλοποίησης δύο σημαντικών έργων για τον Δήμο...

Ηράκλειο:Με δύο νέα μηχανήματα έργου ενισχύθηκε ο...

0
Με δύο νέα μηχανήματα έργου, δύο σύγχρονους εκσκαφείς –...

Δήμος Ρεθύμνης : Υπογράφηκαν οι ...

0
Τις συμβάσεις υλοποίησης δύο σημαντικών έργων για τον Δήμο...

Ηράκλειο:Με δύο νέα μηχανήματα έργου ενισχύθηκε ο...

0
Με δύο νέα μηχανήματα έργου, δύο σύγχρονους εκσκαφείς –...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Νέα δωρεά κερατοειδών που πραγματοποιήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Δήλωση Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα για το θάνατο του πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου Μαλεβιζίου Σπύρου Καλλέργη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ρεθύμνης : Υπογράφηκαν οι συμβάσεις υλοποίησης δύο νέων έργων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τις συμβάσεις υλοποίησης δύο σημαντικών έργων για τον Δήμο...

Ηράκλειο:Με δύο νέα μηχανήματα έργου ενισχύθηκε ο στόλος οχημάτων του Δήμου Γόρτυνας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με δύο νέα μηχανήματα έργου, δύο σύγχρονους εκσκαφείς –...

Κρήτη:Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Γ. Ματαλλιωτάκη στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τις εγκαταστάσεις της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστική Ακαδημίας Κρήτης, στο...

Ηράκλειο:Δωρεά ενός περιπολικού αυτοκινήτου από το Δήμο Βιάννου στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρουσία του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγου Νικόλαου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST