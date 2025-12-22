Συνεχίζεται το πλούσιο το εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο

Με πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις συνεχίζεται το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραμμα που διοργανώνουν από κοινό ο Δήμος Ρεθύμνης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου.

Σε ρυθμούς Χριστουγεννιάτικους η πόλη και οι οικισμοί γιορτάζουν και καλούν μικρούς και μεγάλους να χαρούν όλοι μαζί στο πνεύμα των ημερών.

Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

ΔΕΥ 22/12

1. ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 18:00

Χριστουγεννιάτικη συναυλία με μαθητές/τριες του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης

2. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΠΗΓΑΔΙ ώρα 19.00

“Χριστουγεννιάτικο κέρασμα” Κέρασμα σοκολάτας.

ΤΡΙ 23/12

1. ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΛΟΤΖΙΑ ώρα 19:00

Βραδιά Tango + Αχιλλέας Παπακώστας τρομπέτα & dj + κέρασμα ζεστού κρασιού

2. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ώρα 17:00

“Μια αγκαλιά Χριστούγεννα ταξιδεύει στα Μυριοκέφαλα” χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

ΤΕΤ 24/12

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ώρα 10:00

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα

2.ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ώρα 11:30

“Χριστουγεννιάτικος Σταθμός” Χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

ΣΑΒ 27/12

1.ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 11:00 & 12:00

«Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια στολίζουν το δέντρο της Αγάπης»

Αφήγηση ΓΩΓΩ Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ

2.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 17:00

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΖΟΓΚΛΕΡ από την πλ. Αγνώστου Στρατιώτη έως την πλ. Μικρασιατών και το Σπίτι του Πολιτισμού.

3.ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 18:00

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» Αφήγηση Αμάντα Γεραρχάκη και Μιχάλης Βόλακας, με την συνοδεία ζωντανής μουσικής.

ΚΥΡ 28/12

1.ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ώρα 11:00 & 12:00

«Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια στολίζουν το δέντρο της Αγάπης»

Αφήγηση ΓΩΓΩ Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ

2.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 17:00

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΖΟΓΚΛΕΡ από την πλ. Αγνώστου Στρατιώτη έως την πλ. Μικρασιατών και το Σπίτι του Πολιτισμού.

3.ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ώρα 18:00

«Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ»

Χριστουγεννιάτικο παραμύθι με τον COSTA COSTA.

Συνοδεύει το Σύνολο Κλαρινέτων της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Το πρόγραμμα με λεπτομέρειες των εκδηλώσεων έχουν αναρτηθεί στο

Politismos.rethymno.gr