Παρουσία του πρωθυπουργού η εκδήλωση για την ένταξη της Ζωμίνθου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, όχι μόνο για τα Ανώγεια και το Ρέθυμνο, αλλά συνολικά για την Κρήτη. Ο λόγος για την ένταξη της Ζωμίνθου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, μαζί με τα υπόλοιπα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα του νησιού. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες των ΡΝ, στην τελετή των εγκαινίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, πρόκειται να παραστεί ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης.

Όπως είναι γνωστό, στη Ζώμινθο, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, βρίσκεται το μοναδικό γνωστό ορεινό μινωικό ανάκτορο στην καρδιά της Κρήτης. Ένας αρχαιολογικός χώρος ιδιαίτερης σημασίας, που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το εύρος, την πολυπλοκότητα και τη γεωγραφική εξάπλωση του Μινωικού Πολιτισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έξι Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα της Κρήτης, Κνωσός, Φαιστός, Μάλια, Ζάκρος, Ζώμινθος και Κυδωνία, εντάχθηκαν ομόφωνα, τον περασμένο Ιούλιο, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

Πρόκειται για μια ιστορική αναγνώριση της αξίας του Μινωικού Πολιτισμού και, ταυτόχρονα, για μια μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθεί με σοβαρότητα και σχέδιο το πολιτιστικό απόθεμα της Κρήτης.

 

