Δικαιώθηκε η Ελλάδα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας για το PSI

Σημαντική δικαστική επιτυχία κατέγραψε η Ελλάδα, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο Βρετανίας και Ουαλίας έκρινε ότι η χώρα υπολόγισε ορθά την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ κλείνοντας μια μακρόχρονη διαμάχη με πιστωτές.

Έτσι, κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI, δηλαδή το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους στην ελληνική ιστορία.

Το 2012 είχαν εκδοθεί συγκεκριμένοι τίτλοι οι οποίοι συνδέονταν με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δηλ. ρυθμό ανάπτυξης 2% και ΑΕΠ 266 δισ. ευρώ

Το 2025, η Ελλάδα προχώρησε στην πλήρη επαναγορά των εν λόγω τίτλων έναντι περίπου 156 εκατ. ευρώ, αποφεύγοντας μελλοντικές επιβαρύνσεις, οι οποίες υπολογίζονταν σε εκατ. ευρώ.

Ομάδα επενδυτών προσέφυγε δικαστικά διεκδικόντας περισσότερα χρήματα. Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας έκρινε ότι η Ελλάδα καθόρισε ορθά την τιμή επαναγοράς, σύμφωνα με τον συμβατικό μηχανισμό τιμολόγησης.

Με αφορμή την απόφασή αυτή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε στο Reuters ότι εξήρε την ομάδα τουΟργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.

Σημείωσε μάλιστα ότι τον Ιούνιο η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία στο 136,8% του ΑΕΠ φέτος και στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027.

Τι έκρινε το Δικαστήριο

Έπειτα από διήμερη ακροαματική διαδικασία στις 21 – 22 Απριλίου 2026, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα άσκησε νόμιμα το δικαίωμα αγοράς βάσει του όρου 6.1 των όρων των τίτλων. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η τιμή εξαγοράς 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους, υπολογίστηκε ορθά με βάση τα δεδομένα της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως προβλέπεται από το συμβατικό πλαίσιο.

Το Δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα των επενδυτών που αμφισβητούσαν τη διαδικασία τιμολόγησης και τόνισε ότι δεν υπήρχε υποχρέωση χρήσης εναλλακτικών πηγών αγοράς.

Η σημασία της υπόθεσης

Οι τίτλοι συνδεδεμένοι με το ΑΕΠ εκδόθηκαν το 2012 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αποτελούν τη μεγαλύτερη σειρά τέτοιων τίτλων που έχει εκδώσει ποτέ κυρίαρχο κράτος. Η απόφαση θεωρείται ορόσημο, καθώς παρέχει σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου σε ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό εργαλείο, αποτρέποντας τον κίνδυνο πολλαπλών και αντιφατικών δικαστικών κρίσεων.

Το Δικαστήριο χαρακτήρισε την επιλογή της Ελλάδας να ζητήσει αναγνωριστική απόφαση ως τον «πλέον αποτελεσματικό» τρόπο επίλυσης της διαφοράς.

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δημήτρης Τσάκωνας, σημείωσε ότι η απόφαση «παρέχει σαφήνεια στους κατόχους των τίτλων και στην αγορά» και επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα ενήργησε «καλόπιστα και σύμφωνα με το εφαρμοστέο συμβατικό πλαίσιο».

ΠΗΓΗ:http://ertnews.gr