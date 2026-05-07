Κρήτη: Τη σύζυγο του 54χρονου «βλέπει» πίσω από τη δολοφονία η Αστυνομία – Οι μοιραίες καθυστερήσεις των Α

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Live News, η ΕΛ.ΑΣ. έχει σαφή εικόνα ότι υπάρχει επιρροή από τη σύζυγο του 54χρονυ δράστη για τη δολοφονία του νεαρού.

Τα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα είναι πολλά και σημαντικά.

Υποδαύλιζε το μίσος – Μεθόδευσε τη δολοφονία

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν ότι η γυναίκα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη διάπραξη του εγκλήματος και ότι είναι αυτή που υποδαύλιζε το μίσος προς την οικογένεια του Νικήτα και τον ίδιο. Μάλιστα πιστεύουν ότι κατά κάποιον τρόπο μεθόδευσε τη δολοφονία του 21χρονου από τον σύζυγό της.

Οι μοιραίες καθυστερήσεις

Την ίδια ώρα πολλά είναι τα ερωτήματα για την ολιγωρία των Αρχών και τις καθυστερήσεις που άφησαν τον δρόμο ανοιχτό για να γίνει το έγκλημα.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος η Ελληνική Αστυνομία το 2026, μετά από την τελευταία περίπτωση που είχε εντοπίσει τον δράστη να πλησιάζει τον άτυχο Νικήτα, είχε στείλει έγγραφο στην Εισαγγελία για την παραβίαση δικαστικής απόφασης που αφορούσε τους αυστηρούς τους περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με αυτούς ο 54χρονος δεν μπορούσε να πλησιάζει στα 100 μέτρα τον 21χρονο.

Παρά την ενημέρωση προς την Εισαγγελία Πρωτοδικείων Ηρακλείου δεν υπήρξε καμία περαιτέρω ενέργεια και τελικά φτάσαμε στη δολοφονία του Νικήτα.

Όσον αφορά το μοιραίο τροχαίο το 2023 με οδηγό τον Νικήτα όπου έχασε τη ζωή του ο γιος του 54χρονου, ακόμα δεν έχει γίνει η δίκη.

Το τροχαίο

Όπως είπε, Βασίλης Λαμπρόπουλος το φθινόπωρο του 2023 έγινε το τροχαίο, με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. να κρατάει εννιά μήνες. Στη συνέχεια η έρευνα παραδίδεται στην Εισαγγελία του Ηρακλείου ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση αλλά καθυστερεί δεκαπέντε μήνες

Στη συνέχεια στέλνει ερωτήματα προς την αστυνομία να ερευνήσει ποιος είναι ο υπεύθυνος για την κατασκευή της οδού, ποιος είναι υπεύθυνος για το φύτεμα των δέντρων, για τον φωτισμό και για την επίβλεψη της ασφάλειας της συγκοινωνίας.

Συνολικά η καθυστέρηση διήρκησε σχεδόν δύο χρόνια.