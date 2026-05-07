Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 8 Μαΐου έως την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026

Το 2o CINEphil101 – Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου συνεχίζεται στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου έως την Κυριακή 10 Μαΐου.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον φορέα πολιτισμού HE.art (ΗΡΑΚΛΕΙΟ art) με τη συμπαραγωγή πλέον του ΠΣΚΗ, φέρνει τη φιλοσοφία στον δημόσιο χώρο μέσα από το κριτικό βλέμμα του σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου, δημιουργώντας έναν ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει Διαγωνιστικό Τμήμα με διεθνείς ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ενότητες ταινιών μικρού μήκους αλλά και ταινιών animation σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ ANIMASYROS, όπως και τις ειδικές προβολές «Philosophers meet Film» και «Filmmakers meet the Public» στις οποίες καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και κινηματογραφικοί δημιουργοί συνομιλούν με το κοινό.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, ενώ η διοργάνωση πλαισιώνεται από ανοιχτές εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις πολιτισμού. Ελεύθερη είσοδος.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 12:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/2o-cinephil101-%E2%80%93-diethnes-festibal-filosofikou-kinimatografou-580

Έκθεση Εικαστικών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

Την καθιερωμένη Έκθεση των Εικαστικών Εργαστηρίων του διοργανώνει και φέτος το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Η έκθεση, περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, καθώς και εγκαταστάσεις της τρέχουσας σχολικής χρονιάς των μαθητριών και μαθητών των εικαστικών εργαστηρίων και τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18:00 στον Πολυχώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα υλοποιηθούν παράλληλες απογευματινές εκδηλώσεις στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, που θα περιλαμβάνουν μουσικά, θεατρικά και χορευτικά δρώμενα, εργαστήρια Χαρακτικής και Κεραμικής, καθώς και μία παράσταση Καραγκιόζη από τους μαθητές.

Η έκθεση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης | Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και του Δήμου Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού| Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.

Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8)

Διάρκεια Έκθεσης: 8-27 Μαΐου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 10:00 -14:00 & 18:00 – 21:00

Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά.

Σάββατο 9 Μαΐου 2026

Συναυλία: “Under the same Stars” – Μελωδίες από την Ελλάδα και τον κόσμο με την Μαριέλλα Βιτώρου και τον Γιάννη Κιαγιαδάκη

Διαλεγμένα τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο — τραγούδια που ίσως θα άξιζε να φτάσουν μέχρι και τ’ αστέρια. Γιατί; Ίσως για να μας καταλάβουν καλύτερα. Άλλωστε, τόσο φως ξοδεύουν για να μας φωτίζουν όλους σε κάθε μήκος και πλάτος της γης. Διαφορετικά ηχοτοπία και παραδόσεις συναντιούνται, μελωδίες, λέξεις και συναισθήματα μπλέκονται σε μια ατμοσφαιρική βραδιά με ένα πιάνο και μια φωνή.

Κάτω από τον ίδιο ουρανό. Κάτω από το φως των ίδιων αστεριών. Γενική είσοδος: 7€

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω). Ώρα 21:00. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλ. 2810301137

Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Γιορτή της Μητέρας στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας» με την Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης «Μικρές Σελίδες»

Μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη ιστορίες και αγάπη, θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής 10 Μαΐου, στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας», μέσα στο Πάρκο Γεωργιάδη, στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Πρόκειται για την Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης «Μικρές Σελίδες», που διοργανώνει η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας. Μικροί και μεγάλοι θα ταξιδέψουν στον μαγικό κόσμο του βιβλίου “Βαθιά” του Stεphen Hogtun, ενός τρυφερού παραμυθιού για την αγάπη!

Προσκεκλημένη της δράσης είναι η Κάλλια Δεττοράκη, η οποία θα συμμετέχει στην ανάγνωση και τη βιωματική προσέγγιση της ιστορίας μαζί με τα παιδιά. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με εικαστική δράση, όπου τα παιδιά θα στολίσουν τους χώρους του πάρκου με ευχές και δημιουργίες αφιερωμένες στη μητέρα, μετατρέποντας το χώρο σε έναν μικρό κήπο αγάπης, ένα σημείο συνάντησης παιδιών, βιβλίων και φύσης, ενθαρρύνοντας τη φιλαναγνωσία μέσα από δημιουργικές εμπειρίες στο φυσικό περιβάλλον της πόλης!

Πάρκο Γεωργιάδη -Αναψυκτήριο “ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΣ”. Ώρα 12:00. Διοργάνωση: ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Τρίτη 12 Μαΐου

«Θωμάς Φανουράκης, 5 δεκαετίες ζωγραφικής». Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής, Βασιλική Αγ. Μάρκου, Ηράκλειο

Ο Δήμος Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου διοργανώνουν την πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλειώτη ζωγράφου Θωμά Φανουράκη (1915-1993).

Μετά τα αφιερώματα στο έργο του το 1990 και το 2002 (εκδόσεις της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης), ο Δήμος Ηρακλείου τιμά ξανά τον Θωμά Φανουράκη, αυτή τη φορά με τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του ζωγραφικού του έργου στην πόλη όπου έζησε και εργάστηκε.

Η μεγάλη έκθεση, στην οποία ενώνονται για πρώτη φορά τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου και την Πινακοθήκη της πόλης με έργα διάσπαρτα σε μουσεία, συλλογές και οικίες σε όλη την Ελλάδα, οφείλεται στους ιδιώτες, τα μουσεία και τους φορείς που δέχθηκαν να μοιραστούν τα έργα που είχαν στην κατοχή τους και στις συλλογές τους με το ευρύτερο κοινό.

Τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου μπορείτε να τα δείτε μέσα από την ιστοσελίδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/artist/fanourakis-thomas/

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στην επίσημη σελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου:

Βασιλική του Αγίου Μάρκου από 12 Μαΐου 2026 – έως 12 Σεπτεμβρίου καθημερινά 10:00- 18:00 εκτός Τρίτης και Κυριακής.

Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο με 3 δωρεάν συναυλίες στους χώρους του Προμαχώνα Ιησού.

1η συναυλία: «Πολλά εν θέλω να σου πω», Τετάρτη 13 Μαΐου, Πύλη Ιησού

Επιλογή τραγουδιών: Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Ζαχαρίας Καρούνης

Μεταφορά από τη βυζαντινή στην ευρωπαϊκή σημειογραφία: Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Ερμηνεύει ο Ζαχαρίας Καρούνης. Moυσικό σύνολο: Γεράσιμος Παπαδόπουλος (ούτι), Στέλλα Βαλάση (σαντούρι), Διονύσης Θεοδόσης (κλαρίνο, καβάλ, φλογέρες), Στρατής Σκουρκέας (κρουστά)

Ο Ζαχαρίας Καρούνης και μια ομάδα τεσσάρων μουσικών επιλέγουν τραγούδια από τον κώδικα του Ιστορικού & Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, χειρόγραφο 37. Πρόκειται για συλλογή τραγουδιών του 19ου αιώνα, των οποίων οι μελωδίες αποτυπώνονται στην αναλυτική βυζαντινή σημειογραφία, πάνω σε στίχους που αποπνέουν ρομαντισμό.

Το κύριο θέμα των τραγουδιών είναι η αγάπη και κυρίως ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Η επιλογή των τραγουδιών έγινε από τον Ζαχαρία Καρούνη και τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Αρχικά εργάστηκαν χωριστά ενώ έπειτα συνέκριναν τα αποτελέσματα. Οι επιλογές και των δύο ταυτίστηκαν σχεδόν στο σύνολό τους.

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων έγινε η επιλογή των τραγουδιών ήταν μουσικά, ερευνώντας κυρίως για πρωτότυπες μουσικές φράσεις, ομοιότητες με παραδοσιακά τραγούδια που έχουν φτάσει ως τις μέρες μας αλλά και ενδιαφέρουσες μουσικές φόρμες και μορφολογικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες δεν τις συναντάμε συχνά σε παραδοσιακά τραγούδια.

Επίσης, μεγάλο ρόλο στην επιλογή των τραγουδιών έπαιξαν τα ποιητικά κείμενά τους, ο λόγος δηλαδή που τα συνοδεύει. Προσπάθησαν να καλύψουν όλες τις γλωσσικές «ποιότητες», τις οποίες συναντάμε στην εν λόγω συλλογή τραγουδιών. Το χειρόγραφο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης αρ. 37 αποτελεί –σύμφωνα με τη διατύπωση του εξωφύλλου του– μια «Μουσικὴ Συλλογὴ Τραγουδίων παλαιῶν τε καὶ νέων, μελοποιηθέντων καὶ τονισθέντων ὑπὸ Γεωργίου Κ. Ιωαννίτου Πρωτοψάλτου».

Πρόκειται για έναν θησαυρό της μουσικής λαογραφίας, με περισσότερες από 230 καταγραφές στη σύγχρονη ψαλτική σημειογραφία λόγιων φαναριώτικων τραγουδιών (μερικά από τα οποία αποτελούν επώνυμες ή πιθανολογούμενες ανώνυμες δημιουργίες του ίδιου του Ιωαννίτη), δημοτικών τραγουδιών από ποικίλες περιοχές της Ελλάδας, κλέφτικων και μερικών οργανικών σκοπών. Το πλήρες όνομα του γραφέα του χειρογράφου είναι

Γεώργιος Κωνσταντίνου Πήλελης, πρωτοψάλτης Ιωαννίνων, δάσκαλος και θεωρητικός της μουσικής, ο οποίος γεννήθηκε στα Γιάννενα πιθανότατα στο κατώφλι 18ου και 19ου αιώνα, διδάχθηκε τη λεγόμενη «Νέα Μέθοδο» από τους ίδιους τους δημιουργούς της στην Κωνσταντινούπολη και απεβίωσε το 1885.

Όλες οι παραστάσεις θα δοθούν με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Πύλη Ιησού. Ώρα 20:30. Είσοδος ελεύθερη

Πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Μέλι από άνθη της πέτρας»

Ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου «Λυχνοστάτης» σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης» και τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Ηρακλείου Κρήτης συνδιοργανώνουν την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Μέλι από άνθη της πέτρας», σε σκηνοθεσία Κώστα Νταντινάκη και πρωτότυπη μουσική Μύρωνα Γεπεσάκη.

Η ταινία παρουσιάζει τη ζωή του μελισσοκόμου και αγωνιστή Μανώλη Ζωάκη από τον Κρεβατά Βιάννου. Η ταινία αποτελεί ένα ευαίσθητο κινηματογραφικό ντοκουμέντο για τη μνήμη, την απώλεια, τη συμφιλίωση και την ανθεκτικότητα του ανθρώπου απέναντι στην Ιστορία. Με αφετηρία τη Βιάννο και τη βιωμένη εμπειρία της Κατοχής, ανοίγει έναν βαθύτερο στοχασμό γύρω από τη μνήμη, τη φιλοξενία, την ταυτότητα και τη δύναμη της καθημερινής ζωής.

Η προβολή της ταινίας είναι μία από τις εκδηλώσεις του Μουσείου «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ» στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που φέτος έχει θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, τα Μουσεία λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας για να διαφυλάξουν τη συλλογική μνήμη και να ενισχύσουν τον διάλογο, την συμπερίληψη και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων.

Στην εκδήλωση -που είναι ανοιχτή στο κοινό- θα παραστούν ο σκηνοθέτης και οι πρωταγωνιστές της ταινίας.

Συντελεστές ταινίας:

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Κώστας Νταντινάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μύρων Γεπεσάκης

Ήχος: Εμμανουήλ Κολοκοτρώνης

Μοντάζ: Εμμανουήλ Κολοκοτρώνης, Ιωσήφ Κονταξάκης

Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Φίλων Μουσείου «Λυχνοστάτης», Πνευματικό Κέντρο Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης» Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα 19:00. Τηλ 2810-301137

Συνεχίζονται….

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.

Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα.

Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες,

διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.

Έκθεση με έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

H πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 20 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενούνται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη. Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών,

αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών,

αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική Συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Πύλη Αγίου Γεωργίου.

