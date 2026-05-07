Café littéraire για τον Νίκο Καζαντζάκη

Την Τετάρτη 13 Μαϊου η νέα συνάντηση του λογοτεχνικού καφενείου.

H νέα συνάντηση του υβριδικού Café littéraire (λογοτεχνικό καφενείο) για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7:30 ώρα Ελλάδας

Θέμα ομιλίας είναι ‘’Ανέγγιχτη: Ένα ιστορικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και το έργο του Νίκου

Καζαντζάκη, συχνά πιστό αντίγραφό τους’’.

Ομιλητής θα είναι ο συγγραφέας Βαγγέλης Ραπτόπουλος.

Συντονισμός: Μιχαήλ Μυλωνάκης. Μέλος του Παραρτήματος Βελγίου της ΔΕΦΝΚ.

Ο σύνδεσμος στο Zoom είναι: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83860112648?pwd=3hIawdbAu0TxbgrF6yaAUlR6WTqsRR.1

Meeting ID: 838 6011 2648

Passcode: 590609

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ταυτόχρονα και μέσω του καναλιού ΔΕΦΝΚ ΕΛΛΑΔΑ στο YouTube.

Πληροφορίες στο e-mail: secretary.siank.gr@gmail.com ή στο τηλέφωνο: +30 2810 333993.

Για όλες τις δράσεις της ΔΕΦΝΚ, που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από τα παραρτήματά

της ανά τον κόσμο, ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα της https://amis-kazantzaki.gr και στη σελίδα της στο

facebook.com/amis.kazantzaki.gr

