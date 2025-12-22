Ηράκλειο:Νέα δωρεά κερατοειδών που πραγματοποιήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Ολοκληρώθηκε η λήψη κερατοειδών που προσφέρθηκαν από την 77χρονη Δότρια, την Κυριακή 21/12/2025. Η Δότρια νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας όπου και διαγνώστηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια της και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά ιστών, σε συνανθρώπους μας.

Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς ιστών με απόλυτο σεβασμό προς τη Δότρια και την οικογένειά της. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του ΠΑΓΝΗ για την αφαίρεση των κερατοειδών.

Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ,της τοπικής Συντονίστριας μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου