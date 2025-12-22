ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Νέα δωρεά κερατοειδών που πραγματοποιήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκε η λήψη κερατοειδών που προσφέρθηκαν από την 77χρονη Δότρια, την Κυριακή 21/12/2025. Η Δότρια νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας όπου και διαγνώστηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια της και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά ιστών, σε συνανθρώπους μας.

Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς ιστών με απόλυτο σεβασμό προς τη Δότρια και την οικογένειά της. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του ΠΑΓΝΗ για την αφαίρεση των κερατοειδών.

Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ,της τοπικής Συντονίστριας μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου

Ηράκλειο:Με δύο νέα μηχανήματα έργου ενισχύθηκε ο...

0
Με δύο νέα μηχανήματα έργου, δύο σύγχρονους εκσκαφείς –...

Κρήτη:Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Γ. Ματαλλιωτάκη στην Πατριαρχική Ανώτατη...

0
Τις εγκαταστάσεις της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστική Ακαδημίας Κρήτης, στο...

Ηράκλειο:Με δύο νέα μηχανήματα έργου ενισχύθηκε ο...

0
Με δύο νέα μηχανήματα έργου, δύο σύγχρονους εκσκαφείς –...

Κρήτη:Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Γ. Ματαλλιωτάκη στην Πατριαρχική Ανώτατη...

0
Τις εγκαταστάσεις της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστική Ακαδημίας Κρήτης, στο...
Προηγούμενο άρθρο
Santa Gang 2025: Mε τη βοήθεια της «συμμορίας» του Αϊ – Βασίλη σώθηκαν και φέτος τα Χριστούγεννα στα Χανιά!
Επόμενο άρθρο
Συνεχίζεται το πλούσιο το εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Δήμος Ρεθύμνης : Υπογράφηκαν οι συμβάσεις υλοποίησης δύο νέων έργων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τις συμβάσεις υλοποίησης δύο σημαντικών έργων για τον Δήμο...

Ηράκλειο:Με δύο νέα μηχανήματα έργου ενισχύθηκε ο στόλος οχημάτων του Δήμου Γόρτυνας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με δύο νέα μηχανήματα έργου, δύο σύγχρονους εκσκαφείς –...

Κρήτη:Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Γ. Ματαλλιωτάκη στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τις εγκαταστάσεις της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστική Ακαδημίας Κρήτης, στο...

Ηράκλειο:Δωρεά ενός περιπολικού αυτοκινήτου από το Δήμο Βιάννου στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρουσία του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγου Νικόλαου...

