Στην Κρήτη η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ – Πυρετώδεις προετοιμασίες για την άφιξή της

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, πραγματοποιώντας την πρώτη της επίσκεψη στην περιοχή μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Η επικείμενη άφιξή της έχει ήδη θέσει σε αυξημένη κινητικότητα την αμερικανική βάση, όπου οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας σε διπλωματικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Ωστόσο, το πρόγραμμα της κ. Γκίλφοιλ δεν φαίνεται να περιορίζεται αποκλειστικά στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αμερικανίδα πρέσβειρα θα παραμείνει στα Χανιά και εκτός βάσης, καθώς προβλέπεται διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της πόλης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στα Χανιά, αναμένεται επίσης να παρατεθεί δείπνο προς τιμήν της, γεγονός που δείχνει ότι η επίσκεψη θα έχει και ευρύτερο θεσμικό και κοινωνικό χαρακτήρα, πέρα από το αμιγώς στρατιωτικό σκέλος.

