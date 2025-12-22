Santa Gang 2025: Mε τη βοήθεια της «συμμορίας» του Αϊ – Βασίλη σώθηκαν και φέτος τα Χριστούγεννα στα Χανιά!

Με τη βοήθεια της συμμορίας του Αϊ-Βασίλη, δηλαδή των εκατοντάδων παιδιών που βρέθηκαν χθες στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, σώθηκαν και φέτος τα Χριστούγεννα. Οι μικροί φίλοι του Αϊ-Βασίλη ακολούθησαν με ανυπομονησία το ξέφρενο ταξίδι του, ο οποίος, φέτος, κατέφθασε ιπτάμενος στα Χανιά με μηχανοκίνητο paraglide.

Η δράση κορυφώθηκε όταν οι Κακόμαυροι, μια ομάδα «εχθρών των Χριστουγέννων», εμφανίστηκαν στην περιοχή, προσπαθώντας να εμποδίσουν την προσγείωση του Αϊ-Βασίλη με τα jet ski τους στη θάλασσα. Ωστόσο, η δύναμη των παιδιών του Santa Gang απέτρεψε την απειλή και τα Χριστούγεννα σώθηκαν για ακόμα μια χρονιά.

Φέτος, την αφήγηση της περιπέτειας ανέλαβε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ενώ μετά την ασφαλή προσγείωση του Αϊ-Βασίλη στην πλατεία πίσω από το Γιαλί Τζαμί, οι Αντιδήμαρχοι Χανίων, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, Τάσος Αλόγλου, Μιχάλης Τσουπάκης, Αντώνης Βαρδάκης, Νίκος Χαζιράκης, Γιάννης Νικηφοράκης, Ελένη Ζερβουδάκη καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι

Δημήτρης Γούλας, Αλέξανδρος Κοντορινάκης, Ζαχάρης Μαυριδάκης και Νικόλαος Μπουρμπάκης ανέλαβαν τη διανομή των δώρων και την απονομή του «Επαίνου του Σωματοφύλακα του Αϊ-Βασίλη», ο οποίος παραδόθηκε σε όλους τους γενναίους μικρούς φίλους.

Οι μικροί επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν από το face painting με το σήμα του Santa Gang, το οποίο προσέφεραν με ενθουσιασμό οι σπουδαστές της ΣΑΕΚ Χανίων.

Η εκδήλωση προσέφερε δωρεάν πολλές χαρούμενες εκπλήξεις για τα παιδιά, από γλυκίσματα και καραμέλες, μέχρι χυμούς και άλλες λιχουδιές, με τη γενναιόδωρη χορηγία τοπικών ζαχαροπλαστείων, φούρνων και καταστημάτων, όπως τα: Πλακόπουλος, Δουρουντάκης, Πολίτικος Φούρνος, Ξυλόφουρνος Μαλαδάκη, Φούρνος Βενέτη, Φούρνος Σταυρουλάκη, Λάλη Bakehouse, Ντουρουντού, Hans and Gretel, Αρχοντάκης, ΑΓΚΟΠ, Super Market ΣΥΝΚΑ και Super Market Χαλκιαδάκη.

Το 2ο Santa Gang, που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Χανίων και το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών, ήταν μια δωρεάν δράση για τα παιδιά των Χανίων που σκοπό είχε να προσφέρει μια ημέρα χαράς την περίοδο των γιορτών.