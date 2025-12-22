Παρέμβαση της Μαρίας Αντωνακάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Η Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου και Πρόεδρος ΣΕΕΔΝΗ, Μαρία Αντωνακάκη εκφράζοντας την ανησυχία και τον προβληματισμό της, εξαιτίας της επιδείνωσης του φαινομένου της λειψυδρίας από την παρατεταμένη ανομβρία,

και με αφορμή την πρόταση της Δημοτικής Αρχής να κηρυχθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, ζητά από το Δήμαρχο Ηρακλείου να τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω :

(α) ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Δημοτική Αρχή μετά την κήρυξη του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

(β) Πόσα κ.μ. νερού είναι το έλλειμα σε σχέση με τις υφιστάμενς ανάγς του Δήμου Ηρακλείου, όι οποίες είναι περίπου 2.250 κ.μ. νερού/ώρα.

(γ) Σε περίπτωση που η Δημοτική Αρχή προσανατολίζεται στη λύση της αφαλάτωσης:

• Πόση είναι η προβλεπόμενη ποσότητα προσφοράς νερού με τη μέθοδο της αφαλάτωσης, ποιο ποσοστό των αναγκών του Δήμου αναμένεται να καλύπτει και για πόσο διάστημα.

• Ποια είναι η ενεργειακή απαίτηση για την αντίστοιχη παροχή νερού από αφαλάτωση και πώς αναμένεται να καλυφθεί αυτή.

• Σε περίπτωση ενεργειακής τροφοδότησης των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, πόσο θα είναι το ενεργειακό κόστος νερού ανά κ.μ. και αν αυτό αναμένεται να μετακυλήσει στον καταναλωτή.

• Σε περίπτωση παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, πόση έκταση αναμένεται να καλυφθεί με φωτοβολταϊκές μονάδες για το σκοπό αυτό και πού προβλέπεται να χωροθετηθούν τέτοιες.

• Αν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με την απόθεση των αποβλήτων της αφαλάτωσης.

Επίσης, η Μαρία Αντωνακάκη ζητάει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και την πορεία υλοποίησης των προτάσεων της μελέτης με τίτλο: «Γενικό Σχέδιο ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Ηρακλείου», που έχει ολοσχερώς χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Ε.Π «Κρήτη 2014-2020» και προέβλεπε μεταξύ άλλων:

-Αποτύπωση-ανάλυση- αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ηρακλείου.

-Προτάσεις διαχείρισης-προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης.

– Σχέδιο Ασφάλειας Νερού.

– Προτάσεις και Πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης του υδροδοτικού συστήματος.

– Προτάσεις διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής των υπηρεσιών νερού ύδρευσης.

Τέλος, η Μαρία Αντωνακάκη ζητά στοιχεία σχετικά με την τιμολόγηση νερού στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς όπως τονίζει χαρακτηριστικά «δεν μπορεί να αντλούνται στο Ηράκλειο 18 εκατομμύρια κυβικά νερού, να τιμολογούνται μόνο 8 εκατομμύρια, και το Ηράκλειο να είναι ουσιαστικά μία πόλη που διψάει».

Η παρέμβαση της Μαρίας Αντωνακάκη εκφράζει την αγωνία ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση στο αγαθό του νερού. Να έχουν απρόσκοπτη παροχή νερού. Αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού. Του τόσου κρίσιμου για την ποιότητα της ζωής μας.

Τα σοβαρά προβλήματα υδροδότησης που παρουσιάζονται τόσο στην πόλη του Ηρακλείου όσο και σε οικισμούς δεν επιλύονται με ευχολόγια.

Επιλύονται με σκληρή δουλειά και έργο, απτό και μετρήσιμο έργο. Για το Ηράκλειο, για τους συμπολίτες μας.