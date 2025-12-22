Ρέθυμνο:Επιστολή – Ανάκληση απόφασης απόλυσης εργαζόμενης – διερεύνηση καταγγελίας για εργασιακό εκφοβισμό

1. Δήμαρχο Ρεθύμνου

κ. Γιώργη Μαρινάκη

2. Υπουργείο Εσωτερικών

– κ. Υπουργό

– Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

3. Συνήγορο του Πολίτη

4. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Κοιν/ση: ΣΚΛΕ

Παράρτημα Κρήτης

Ανάκληση της απόφασης απόλυσης εργαζόμενης – διερεύνηση της καταγγελίας για εργασιακό εκφοβισμό (mobbing), λεκτική και ψυχολογική βία στον χώρο εργασίας της.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη στάση και τις επιλογές της δημοτικής αρχής Ρεθύμνου, για τις οποίες ενημερώθηκε από τα συνδικαλιστικά της στελέχη στο νομό, οι οποίες συνιστούν ευθεία προσβολή των εργασιακών δικαιωμάτων, της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων.

Αναφερόμαστε στη συναδέλφισσα Αμαλία Χριστουλάκη, κοινωνική λειτουργό εργαζόμενη στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνης, μητέρα 3 παιδιών μονογονεϊκής οικογένειας, στην μοναδική εργαζόμενη της οποίας η σύμβαση δεν ανανεώθηκε.

Εκτιμούμε πως το γεγονός αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως «σύμπτωση», δεδομένου ότι η εργαζόμενη αυτή τόλμησε να προχωρήσει πριν από έναν χρόνο σε δημόσια και τεκμηριωμένη καταγγελία για εργασιακό εκφοβισμό (mobbing), λεκτική και ψυχολογική βία στον χώρο εργασίας της.

Οι καταγγελίες αυτές δεν έμειναν μεμονωμένες.

Με ανακοινώσεις τους, το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης, το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου και το σύνολο των πρωτοβάθμιων σωματείων του νομού είχαν καταδικάσει τις παγιωμένες διοικητικές πρακτικές αυταρχισμού, απαξίωσης και συστηματικής υποβάθμισης του ρόλου και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά, η απόλυσή της συνιστά πράξη εκδικητικότητας, στέλνει μήνυμα παραδειγματικής τιμωρίας και επιχειρεί να εμπεδώσει κλίμα φόβου και σιωπής στους χώρους εργασίας του Δήμου. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση κάθε έννοιας εργασιακής προστασίας, δημοκρατικής λειτουργίας και κράτους δικαίου.

Η δημοτική αρχή Ρεθύμνου και προσωπικά ο Δήμαρχος φέρουν ακέραιη πολιτική και διοικητική ευθύνη:

 για τη μη διερεύνηση των καταγγελιών,

 για την ανοχή – αν όχι ενθάρρυνση – αυταρχικών πρακτικών,

 για τη στοχοποίηση εργαζομένων που υπερασπίζονται την αξιοπρέπειά τους.

Ως Γενικό Συμβούλιο δηλώνουμε ξεκάθαρα πως:

• Δεν θα επιτρέψουμε οι καταγγελίες για εργασιακή βία να μετατρέπονται σε λόγο απόλυσης ή πειθαρχικών διώξεων.

• Δεν θα ανεχτούμε καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας στους χώρους του Δημοσίων υπηρεσιών.

Απαιτούμε:

1. Ανάκληση της απόφασης και αποκατάσταση της εργαζόμενης.

2. Ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελιών για εργασιακό εκφοβισμό.

3. Σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και τερματισμό κάθε πρακτικής αυθαιρεσίας και στοχοποίησης.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα σταθεί αποφασιστικά και έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφισσας και κάθε εργαζόμενου που υφίσταται πίεση, εκφοβισμό ή αυθαιρεσία.