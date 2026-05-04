Ηράκλειο:Με επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης GRAFIKA στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου

Κατάμεστη από κόσμο ήταν η Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου στα εγκαίνια της έκθεσης χαρακτικής GRAFIKA, η οποία φιλοξενεί έργα 18 καλλιτεχνών – διδασκόντων και διδακτόρων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας.

Η έκθεση αποτελεί την πρώτη διεθνή διοργάνωση αυτού του είδους για τη Δημοτική Πινακοθήκη και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Σχολή Γραφικών Τεχνών της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας, εγκαινιάζοντας έναν ουσιαστικό δίαυλο καλλιτεχνικής ανταλλαγής.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, τόνισε:

«Η Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου λειτουργεί ως ένα ανοιχτό “κιβώτιο πολιτισμού”, ένα ζωντανό κύτταρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, έκφρασης, διαλόγου και εξωστρέφειας. Μέσα από δράσεις όπως η παρούσα έκθεση ενισχύεται η επαφή των πολιτών με την τέχνη και καλλιεργούνται αξίες όπως η συνεργασία, η φιλία και ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Δημοτική μας Πινακοθήκη αναδεικνύονται σε κόμβο συνάντησης και αλληλεπίδρασης δημιουργών, τεχνοτροπιών και καλλιτεχνικών ρευμάτων από διαφορετικές χώρες, λειτουργώντας στην πράξη ως γέφυρα επικοινωνίας της κοινωνίας με νέες ιδέες και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις».

Η πολωνική χαρακτική, με τη μακρά της ιστορία και εξέλιξη, έχει διαμορφωθεί καθοριστικά από θεσμούς όπως η Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας, που αποτελεί επί δύο αιώνες σημαντική κοιτίδα πολιτισμού. Μέσα από την έκθεση GRAFIKA, αναπτύσσεται ένας δημιουργικός διάλογος ανάμεσα στους καλλιτέχνες της πολωνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και το ελληνικό κοινό, αναδεικνύοντας τη χαρακτική ως κοινό τόπο καλλιτεχνικής έκφρασης και επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη και ο πολιτισμός υπερβαίνουν σύνορα και εθνικότητες.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Magdalena Boffito, Paulina Buźniak, Agnieszka Cieślińska, Nastazja Ciupa, Aleksander Czekaj, Mariusz Filipowicz, Rafał Kochański, Le Mai Nguyen-Zaniewska, Dorota Optułowicz McQuaid, Błażej Ostoja Lniski, Aleksandra Owczarek, Piotr Siwczuk, Piotr Smolnicki, Jacek Staszewski, Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz,

Andrzej Węcławski, Kamil Zaleski, Karolina Zimna-Stelmaszewska.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Δημοτική Πινακοθήκη εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς το κρητικό χωριό Αρόλιθος, τα Κρασιά Παρασκευάς και την Cretan Luxury Transfer για την πολύτιμη συμβολή και υποστήριξή τους στην υλοποίηση της έκθεσης.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιουλίου.

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης:

Τετάρτη – Πέμπτη 10:00 -14:00 & 17:00 – 20:00

Παρασκευή – Κυριακή 10:00 – 14:00

Επικοινωνία-πληροφορίες: mgm@malevizi.gr, 2810831117 (Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου)