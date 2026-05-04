Η Κρήτη στην κορυφή του κόσμου!

Η Robotic & Science Academy Crete σάρωσε τα πάντα στη 5η MRC Global Olympiad

Με μια εντυπωσιακή συγκομιδή 15 κυπέλλων και αλλεπάλληλες παρουσίες στο βάθρο, η Robotic & Science Academy Crete επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά αυτό που πλέον αποτελεί γεγονός: βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ρομποτικής.

Στη 5η MRC Global Olympiad, μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές διοργανώσεις παγκοσμίως (1η στην Ευρώπη και 3η διεθνώς), με συμμετοχές από 46 χώρες, περισσότερα από 2.500 ρομπότ και πάνω από 1380 ομάδες, οι ομάδες της Robotic & Science Academy όχι μόνο στάθηκαν επάξια απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά κυριάρχησαν, εντυπωσιάζοντας με το υψηλό επίπεδο, την τεχνική αρτιότητα και την αγωνιστικότητά τους.

Διακρίσεις – 15 κύπελλα για την Κρήτη

1ες Θέσεις

• Chicken Robots – Obstacle Race Advance (10–12)

• RoboGenesis – Obstacle Race Advance (13–15)

• 404 Not Found – ZMROBO

• 404 Not Found – EPIC – Hockey (13–18)

2ες Θέσεις

• F.D.M. Robots – Marathon Advance (10–12)

• RoboGenesis – Marathon Advance (13–15)

• IDK Not Found – Obstacle Race Advance (10–12)

• Turbo Turtles – ZMROBO

• Anonymous – VEX (10–12)

3ες Θέσεις

• RoboGenesis – Marathon Basic (13–15)

• 404 Not Found – Shot Put (13–18)

• Robodynamics – ZMROBO

• 404 Not Found – Cage Wrestling 1.5kg (13–18)

• 404 Not Found – Drone Soccer (13–18)

• IDK Not Found – VEX (10–12)

Δύναμη σε βάθος – παντού μέσα στην κορυφή

Η κυριαρχία της Ακαδημίας δεν περιορίστηκε μόνο στο βάθρο.

Μεγάλος αριθμός των ομάδων της κατέγραψε ισχυρές παρουσίες και υψηλές θέσεις μέσα στην κορυφαία δεκάδα, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία δεν είναι μεμονωμένη — είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου και δυναμικού οικοσυστήματος.

Ξεχώρισαν επίσης με την αγωνιστική τους εικόνα οι ομάδες:

Steam Stars, X.L Team, Crossbots, EPIC, ROBOHOLICS, MATHEMATICS, GreekBusters, Incredible Students, ΖΕΙΡΙΝΙ, Lego Masters, 8-ΒΙΤ, ROBOMASTERS, CHAMPIONS.

Όταν η Κρήτη πρωταγωνιστεί παγκοσμίως

Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης, υψηλού επιπέδου προπονητικής καθοδήγησης και αμέτρητων ωρών δουλειάς, δοκιμών και καινοτομίας

Οι μαθητές της Robotic & Science Academy Crete για άλλη μια χρονιά, απέδειξαν ότι η ελληνική νεολαία μπορεί όχι απλώς να συμμετέχει, αλλά να ηγείται στη διεθνή σκηνή της τεχνολογίας.

Περηφάνια, έμπνευση και μέλλον

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, προπονητές και οικογένειες που στήριξαν αυτή τη σπουδαία προσπάθεια.

Κάθε συμμετοχή, κάθε αγώνας, κάθε αποτέλεσμα αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς ένα μέλλον γεμάτο γνώση, καινοτομία και δημιουργία.

Η Robotic & Science Academy Crete 10 χρόνια τώρα δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις… τις διαμορφώνει.

